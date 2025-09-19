Un’agenzia PR di Indianapolis, The Holliday Collaborative Agency, si è guadagnata un posto tra le migliori d’America. La rivista di settore PR Daily l’ha inserita nella sua lista delle “Top PR Agencies of 2025”, un riconoscimento che la posiziona tra le agenzie di comunicazione più influenti del paese. L’agenzia fa la storia, diventando la prima azienda di proprietà di un afroamericano nello Stato dell’Indiana a ricevere questo onore a livello nazionale.

Il riconoscimento, annunciato questo mese, celebra le agenzie che guidano l’innovazione e ottengono risultati misurabili in pubbliche relazioni, marketing e comunicazione. Holliday Collaborative si è distinta per le sue campagne pluripremiate, per la sua capacità di raccontare storie in modo audace e per il suo impatto tangibile sulla comunità.

Campagne di successo e impatto sociale

Negli ultimi anni, l’agenzia ha guidato alcune delle iniziative di comunicazione più visibili di Indianapolis. Tra queste, la campagna Clinician-Led Community Response (CLCR), che ha messo in contatto migliaia di cittadini con i servizi di salute mentale, e il supporto agli eventi di “expungement” (cancellazione delle fedine penali) del Comune di Indianapolis, che ha portato a un’affluenza record. L’agenzia ha inoltre collaborato con The Excel Center di Goodwill, creando nuove opportunità di istruzione e carriera per i cittadini in reinserimento dopo la detenzione.

Il riconoscimento da parte di PR Daily si aggiunge a un elenco crescente di premi per l’agenzia, inclusi i Pinnacle Awards della Public Relations Society of America (PRSA), un Gold Stevie® Award per la Campagna di Marketing dell’Anno e il Diamond Award “Best in Show” del distretto East Central della PRSA.

“Il nostro team è profondamente onorato di essere stato riconosciuto come una delle ‘Top Agencies of 2025’ da PR Daily”, ha dichiarato LaMar Holliday, Fondatore e CEO di The Holliday Collaborative Agency. “Quando ho lanciato questa agenzia nel 2021, il mio obiettivo era costruire un’azienda radicata nello storytelling, nella strategia e nell’impatto sulla comunità. Essere la prima agenzia di proprietà di un afroamericano in Indiana a ricevere questo riconoscimento non è solo un onore, ma riflette anche l’importanza della rappresentanza e del superamento delle barriere nel nostro settore. Questo premio riflette la passione del nostro team, la fiducia dei nostri clienti e il nostro impegno in campagne che smuovono le persone, influenzano le politiche e creano un cambiamento duraturo.”