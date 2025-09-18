Un trucco particolare e distintivo, capace di comunicare un messaggio più profondo rispetto al make-up quotidiano.

È quello che si è potuto ammirare oggi sui volti dei visitatori di Palazzo Giureconsulti, dove allievi e insegnanti dell’Accademia Teatro alla Scala hanno realizzato make-up artistici. Questa iniziativa rientra nel programma della Milano Beauty Week, che purtroppo si è svolta in una sola giornata. Tuttavia, già da domani, il salone di bellezza del palazzo situato vicino al Duomo ospiterà diverse aziende che proporranno attività dedicate alla skincare, trattamenti per il viso, make-up e routine di bellezza.

Al termine dell’esperienza, tra i partecipanti si notavano colori e lineamenti insoliti, pensati per adattarsi all’estetica del teatro. Per esempio, tratti ispirati all’opera lirica. Tiziana Libardo, responsabile del trucco e parrucco presso il Teatro alla Scala, ha spiegato:

“Quest’anno abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso, mettendo a disposizione del pubblico le studentesse del corso di trucco e parrucco dell’Accademia. Il nostro percorso è specifico per il trucco teatrale. Insegniamo a realizzare make-up per personaggi come Madama Butterfly, Turandot e altre figure di scena. Allo stesso tempo, lavoriamo anche sul trucco ‘beauty’, perché in alcune occasioni ci sono riprese in alta definizione e, altre volte, serve un make-up più naturale, per personaggi come una Violetta nella Traviata. In questi casi, il trucco è molto semplice, appunto un make-up di bellezza.”

La docente ha inoltre sottolineato l’importanza di differenziare il trucco a seconda del contesto di rappresentazione:

“Quando l’opera è registrata, il trucco deve essere più leggero possibile. Se invece è destinato esclusivamente al teatro, si può permettere qualche riga più marcata. Questo perché la distanza tra il palcoscenico e il pubblico è considerevole, mentre con le riprese tutto appare molto più ravvicinato.”

“Quello che si percepisce in un video non è mai la stessa cosa che si vede dalla platea o sul palco.”