Chiara Appendino a Torino e Antonio Decaro a Bari rilanciano il concetto del «No, tu no» come nuova regola nelle dinamiche politiche. Nomi esclusi, alleanze incrinate e una domanda che rimane aperta: si tratta realmente di un rinnovamento o soltanto di una lotta per il potere?

Quello che potremmo definire come «dottrina Jannacci» prende vita da un insieme di idee e teorie politiche fondate sulla filosofia del rifiuto reciproco, espressa nel celebre motivo di Enzo Jannacci. Questa dottrina emerge distintamente nelle azioni di Chiara Appendino, esponente del M5S, che nega ogni dialogo al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, così come nella strategia di Antonio Decaro, eurodeputato del PD e candidato governatore della Puglia, che esclude le candidature di Michele Emiliano e Nichi Vendola dalla corsa al consiglio regionale.

Nonostante l’apparente distanza geografica e politica tra Torino e Bari, si delinea una traiettoria comune, una rotta immaginaria «da sudest a nordovest» che accomuna queste due realtà sotto un comune denominatore: un rifiuto netto e selettivo. Nel contesto politico attuale, la canzone «Vengo anch’io, no tu no» di Enzo Jannacci sembra diventare un emblema delle strategie adottate.

Chiara Appendino in merito al cosiddetto «campo largo» ha affermato:

«Dobbiamo avere il coraggio di sederci al tavolo. Ma chi c’è oggi deve fare un passo indietro»

in altre parole, un netta esclusione verso Lo Russo. Dal canto suo, Antonio Decaro pretende che né Michele Emiliano né Nichi Vendola ricoprano nuovamente ruoli in consiglio regionale. Entrambi i politici operano con logiche post-ideologiche, puntando molto sulla dimensione comunicativa, e sembra che stiano valutando le reazioni generate da queste scelte.

La dinamica dell’esclusione: rinnovamento o conservazione?

La domanda che emerge spontanea è: «Vuoi partecipare? No, tu no. Ma perché?» Per comprendere appieno questa strategia d’esclusione personale, è necessario interrogarsi sul suo scopo reale. È davvero un tentativo di rigenerazione politica o piuttosto una forma di conservazione mascherata da rinnovamento?

Spesso queste spinte verso l’esclusione «ad personam» riflettono un’ossessione di controllo della scena politica o rappresentano un modo per regolare conti interni, e meno frequentemente sono motivate dalla volontà di costruire un progetto nuovo e inclusivo. È significativo quindi osservare con attenzione queste dinamiche, che spesso prefigurano non un cambiamento reale, ma un consolidamento del potere esistente sotto nuove vesti.

In Puglia, la situazione appare chiara: Emiliano non figura, al momento, tra i candidati alle prossime elezioni. Nel frattempo, a Torino, la reazione energica di Chiara Appendino ha inaspettatamente prodotto un effetto contrario a quanto sperato. Al contrario, Piero Lo Russo ne è uscito rafforzato, soprattutto rispetto agli oppositori interni al suo stesso partito.

Ci si domanda allora: «Ma perché?» È esattamente questa risposta che manca. Sarebbe auspicabile che Appendino e Antonio Decaro forniscano una spiegazione chiara e diretta, senza mezze misure, forse anche con un linguaggio spiccio, per evitare ambiguità e fraintendimenti. Solo così si potrebbero contrastare le dinamiche di una politica minuta e poco trasparente – quella che allontana sempre di più i cittadini, rendendoli così meno inclini a partecipare attivamente, preferendo magari passare il tempo in modo più distaccato nei giorni cruciali del voto.

Effetti degli indirizzi politici sulle candidature

Le indicazioni e le strategie imposte dai vertici politici locali hanno avuto esiti contraddittori. Da un lato, l’esclusione di Emiliano dalla corsa elettorale in Puglia testimonia l’efficacia di una linea decisa, dall’altro, a Torino il tentativo di imporre scelte rigidamente è stato fatale, creando tensioni interne al partito. Tale dinamica ha finito per rafforzare figure come Lo Russo, che ora gode di una maggiore considerazione e sostegno, in particolare tra i membri interni contrari a certe direttive autoritarie.

La necessità di un dialogo politico trasparente

Per una democrazia partecipativa efficace, è fondamentale che le figure di spicco della politica locale adottino un approccio trasparente e deciso. Dovrebbero evitare mezzi termini e ambiguità, optando invece per dichiarazioni chiare che esplicitino le ragioni dietro le scelte adottate. Solo attraverso questo sistema si potrà recuperare la fiducia dei cittadini, altrimenti destinati a sentirsi sempre più disconnessi dai processi decisionali che determinano il loro futuro.

Le sottili tensioni e le voci non ufficiali rischiano di erodere la qualità del dibattito politico, alimentando la disaffezione verso la partecipazione elettorale, con conseguenze negative sulla rappresentatività e sulla legittimità delle istituzioni.

In questa fase delicata, i protagonisti dell’arena politica dovrebbero assumere un ruolo di guida responsabile, promuovendo un confronto franco che eviti fraintendimenti e rigeneri la fiducia nella politica stessa.