Potrebbe aumentare il numero di visitatori soggetti al pagamento di 10 euro per entrare a visitare Venezia. Restano invece confermate le esenzioni per i residenti veneti.

Quest’anno la durata del contributo di accesso sarà di 60 giorni, alcuni in più rispetto ai 54 dell’anno precedente visto che la Pasqua cade prima, estendendosi per quattro mesi, dal 3 aprile al 26 luglio. Nel 2026, per il terzo anno consecutivo, verrà quindi nuovamente istituito il contributo di ingresso a Venezia. La giunta comunale ha stabilito date e tariffe mantenendo invariato il costo della prenotazione: 5 euro di base, con un aumento a 10 euro per chi decide di prenotare all’ultimo momento.

Il Comune si riserva tuttavia la possibilità di decidere quando applicare la tariffa massima, attualmente prevista per chi prenota entro quattro giorni dall’ingresso nella città storica. Questo potrà portare a una rimodulazione delle tariffe, spingendo un maggior numero di visitatori a pagare 10 euro e incentivando ancor di più la prenotazione anticipata.

Rimangono confermati gli orari di applicazione del contributo, dalle 8:30 alle 16, nonché la sua validità solo nei fine settimana, da venerdì a domenica. Sono escluse dal pagamento le isole minori, così come sono confermate diverse categorie esentate, quali i residenti veneti, chi soggiorna in strutture ricettive, i lavoratori e gli studenti con sede a Venezia, oltre ai parenti entro il terzo grado e altri casi specifici consultabili sul sito ufficiale.

Questioni legate alla privacy

Michele Zuin, assessore al Bilancio, promotore insieme all’assessore al Turismo Simone Venturini del provvedimento voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, ha commentato:

“Il nostro obiettivo primario è garantire la massima attenzione sia alla privacy sia ai controlli. Continuiamo a definire questa fase come una sperimentazione proprio perché desideriamo perfezionare costantemente il sistema.”

L’assessore ha inoltre ricordato come proprio il problema della privacy sia stato al centro di una sanzione iniziale per la raccolta dati nel primo anno di applicazione del contributo, che è poi diminuita da 20 milioni a mille euro grazie alle correzioni effettuate.

Michele Zuin ha proseguito:

“L’introduzione del contributo di accesso rappresenta una novità assoluta, unica sia a livello nazionale che internazionale, e per questo richiede un costante lavoro tecnico di approfondimento come stiamo facendo. Essendo un contributo, è necessario poter effettuare controlli attraverso la raccolta dati, ma sempre nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.”

Infine, l’assessore ha sottolineato i benefici generati dal progetto, che punta a regolamentare efficacemente il flusso turistico nella città lagunare, migliorandone la vivibilità e la sostenibilità, aspetti essenziali per la tutela di Venezia e della sua unicità.

Per calmierare la Tari, come promesso, sarà necessario un milione e mezzo di euro. Nel corso di quest’anno, sono stati impegnati circa 140 operatori nei giorni di controllo, tra steward, agenti e verificatori. Complessivamente, sono stati effettuati oltre 445.000 controlli sui QR code, con l’emissione di circa 2.500 verbali, tra contestazioni e richieste di integrazioni.

Daniele Giordano, segretario generale della CGIL Venezia, ha commentato:

«Chiediamo che venga aperta una discussione sulla soglia di carico della città e ci auguriamo che almeno la sanzione del Garante per la Privacy rappresenti lo stimolo necessario per riconsiderare la questione, facendo un bilancio di una misura che fin dall’inizio sembrava più una trovata pubblicitaria che l’avvio di un percorso verso politiche realmente vantaggiose per la città».

Gli incassi

Nel 2024 il sistema aveva avuto una durata di 29 giorni con una tariffa fissa di 5 euro, che aveva generato un introito di 2,4 milioni di euro con 485.062 paganti. Nel 2025, le giornate di applicazione sono quasi raddoppiate, arrivando a 54, includendo anche il venerdì, con l’introduzione di una tariffa di 10 euro per chi decide all’ultimo momento. Ciò ha permesso di incassare 5,4 milioni di euro, con 723.497 paganti.

Donato Zuin ha concluso:

«Chi succederà a Luca Brugnaro deciderà le future strategie. Di solito, fino alla fine dell’anno si segue una prassi chiamata continuità amministrativa».