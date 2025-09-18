Anche il mondo politico, così come la storia, avanza a scatti. Esiste sempre un momento preciso in cui un’epoca svanisce mentre il bagliore della nuova sembra quasi accecante. Questo passaggio si è manifestato con l’ascesa di Luca Zaia dopo la lunga fase di stabilità sotto Galano, nonostante quest’ultima si sia conclusa drammaticamente nei tribunali.

Un fenomeno analogo si sta osservando oggi, alla vigilia di elezioni regionali particolarmente infuocate dal confronto serrato tra Lega e Fratelli d’Italia per la leadership di Palazzo Balbi. Il partito di Fratelli d’Italia ha guadagnato centralità nel cuore dell’elettorato veneto di centrodestra, superando la Lega, come suggeriscono i risultati delle recenti consultazioni elettorali.

Dal punto di vista degli elettori, sorge spontanea una domanda: quali sono i fattori che uniscono e quali quelli che invece separano questi due partiti che ambiscono a rappresentare il Veneto? Sono realmente così differenti o, al contrario, i punti di convergenza superano di gran lunga le tensioni frequentemente emerse nel corso delle sedute del consiglio regionale?