Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Confindustria Alberghi uniscono le forze per rilanciare il settore turistico italiano. Nell’ambito dell’accordo strategico siglato tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, le due realtà hanno presentato oggi un’iniziativa congiunta che prevede lo stanziamento di 10 miliardi di euro fino al 2028, dedicati specificamente alle imprese dell’ospitalità. L’obiettivo è supportare gli investimenti in Transizione 5.0, digitalizzazione e sostenibilità, pilastri fondamentali per la crescita e la competitività del comparto.

Un piano per l’industria dell’accoglienza

Le misure previste si concentrano sul miglioramento degli standard qualitativi e sull’accelerazione dei processi di transizione sostenibile. Tra le azioni chiave figurano il supporto alla riqualificazione delle strutture ricettive, l’investimento in tecnologie e infrastrutture per l’efficienza energetica e l’economia circolare, e il sostegno alla digitalizzazione e alla formazione del personale. Non mancano inoltre iniziative per facilitare le aggregazioni tra imprese e lo sviluppo di nuove soluzioni di staff housing, cruciali per attrarre e trattenere lavoratori.

Le voci dei protagonisti

Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’impegno della banca: “Mettiamo a disposizione del settore 10 miliardi di euro nell’ambito dell’accordo nazionale da 200 miliardi, al fine di cogliere le opportunità e le sfide che stanno interessando il comparto. Abbiamo inoltre previsto nuove misure a sostegno alla crescita dimensionale, anche attraverso aggregazioni, e per lo sviluppo di un modello turistico sempre più sostenibile e di qualità. Vengono inoltre avviate progettualità congiunte sul tema dell’occupazione e della formazione, cruciali per favorire la crescita del personale e l’avvicinamento dei giovani alle attività legate all’accoglienza. Come banca di riferimento dei principali settori economici italiani, con questo accordo rafforziamo ulteriormente il nostro sostegno all’industria turistica, alla quale abbiamo erogato oltre 12 miliardi di euro dal 2020 per rafforzarne i fondamentali e renderla ancora più rilevante nell’economia del Paese”.

Elisabetta Fabri, Presidente di Confindustria Alberghi, ha evidenziato l’importanza della collaborazione: “L’incontro di oggi conferma quanto il turismo italiano e in particolare il settore alberghiero possa crescere solo con una visione condivisa tra imprese e istituzioni. L’innovazione, la sostenibilità e la formazione del capitale umano sono leve imprescindibili per rafforzare la competitività delle nostre strutture e valorizzare il patrimonio territoriale che rendiamo ogni giorno unico.”

Leopoldo Destro, Delegato del Presidente di Confindustria per la Logistica, i Trasporti e l’Industria del Turismo, ha rimarcato il ruolo del settore: “Con una spesa di circa 110 miliardi di euro nel 2024 e un impatto sul PIL stimato in 275 miliardi grazie a un moltiplicatore di 2,5, il turismo è una componente fondamentale del sistema produttivo italiano. È un modello di economia stellare, in cui il settore alberghiero riveste un ruolo centrale, in grado di attivare numerose filiere, dalla manifattura all’agroalimentare, dalla moda al design, creando occupazione, innovazione e sviluppo territoriale. Occorre, quindi, implementare una visione industriale coordinata tra politiche nazionali, regionali e strumenti europei con un’ottica di medio lungo termine. Qui Confindustria gioca un ruolo chiave di raccordo tra settori, territori e istituzioni. In questo contesto si inserisce l’accordo tra le Associazioni del settore turistico e Intesa Sanpaolo, evoluzione dell’intesa firmata da Confindustria e Intesa a gennaio, che mira ad accompagnare le imprese del comparto nei loro processi di investimento, necessari a supportarle. Grazie agli investimenti nel comparto turistico-alberghiero in sostenibilità, digitalizzazione, crescita dimensionale e valorizzazione del Made in Italy, possiamo generare un impatto virtuoso sull’intero sistema produttivo italiano”.

Un settore in crescita che guarda al futuro

Secondo il Rapporto SRM, il turismo italiano si conferma in salute, con una stima di 476,9 milioni di presenze turistiche nel 2025. Le imprese alberghiere si mostrano propense agli investimenti, con il 64% che ha investito oltre il 15% del fatturato negli ultimi tre anni. I principali driver di investimento sono l’efficienza energetica, la sostenibilità e la qualità dell’offerta. Il settore si distingue anche in Europa, con l’Italia che ottiene il punteggio medio più alto nell’Indice di Competitività Turistica Regionale (ICTR) di SRM.