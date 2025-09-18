Non soltanto Antonio Tajani. A celebrare il terzo «sì» ottenuto alla Camera per la riforma della Giustizia del governo riguardante la separazione delle carriere è anche la deputata di Forza Italia, Marta Fascina, 35 anni, ultima compagna dell’ex premier Silvio Berlusconi.

In una dichiarazione, Fascina sottolinea come questa riforma porti «la firma esclusiva di Silvio Berlusconi che per primo l’ha immaginata, promossa e posta al centro del dibattito politico, affrontando lo scetticismo di molti e inserendola nel suo programma elettorale». Aggiunge inoltre che l’ex presidente ha «subìto sulla propria pelle una persecuzione giudiziaria senza precedenti, che ha segnato la sua carriera politica e ha gravemente compromesso la sua salute», evidenziando così le conseguenze di questa battaglia civile tanto importante.

Per la parlamentare azzurra, l’approvazione del ddl promosso dall’esecutivo rappresenta «una tappa fondamentale nel percorso verso un traguardo storico per il nostro Paese».

Marta Fascina poi ricorda alcune delle istanze storiche sostenute da Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023: «La parità tra accusa e difesa, la necessità di un giudice terzo e imparziale, la fine del correntismo esasperato e della politicizzazione della magistratura sono i pilastri di una battaglia politica durata trent’anni, portata avanti da Silvio Berlusconi e alla base della ragione d’essere di Forza Italia».

Quindi Fascina conclude auspicando che «il passaggio definitivo al Senato avvenga rapidamente, per permettere infine ai cittadini di esprimersi attraverso il referendum confermativo su una riforma di civiltà attesa da troppo tempo».

Infine, Marta Fascina dedica a Silvio Berlusconi «questa giornata, questo traguardo» che «sono tutti per te, che dal Paradiso continui a scrivere la storia, a ottenere soddisfazioni e a trionfare. Oggi la vittoria è tutta tua e della tua eredità politica e morale».

