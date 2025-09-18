È stato abbattuto oggi il diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, segnando un traguardo per la realizzazione di un’opera strategica per il Gruppo FS.

Per il Gruppo FS Italiane presenti l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi e l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.

Isi, AD RFI, ha sottolineato l’importanza dell’opera per lo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia e in Europa: «il completamento del primo collegamento sotterraneo tra Italia e Austria rappresenta un traguardo storico per l’ingegneria ferroviaria e per la mobilità europea, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. La Galleria di Base del Brennero sarà la più lunga galleria ferroviaria sotterranea al mondo, nonché un’opera strategica che rafforzerà l’interconnessione ferroviaria continentale, promuovendo sostenibilità e competitività. In parallelo, RFI sta realizzando il potenziamento della linea Verona–Fortezza, l’accesso sud alla Galleria di Base, un’infrastruttura fondamentale che consentirà di incrementare la capacità del traffico merci e passeggeri, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la regolarità del servizio, assicurando benefici concreti per viaggiatori e imprese in tutta Europa. RFI è orgogliosa di contribuire a questo progetto, frutto di una collaborazione internazionale che guarda al futuro della mobilità».

Il ruolo del Gruppo FS

Rete Ferroviaria Italiana è impegnata nella realizzazione delle opere di accesso sud alla Galleria di Base del Brennero. Gli interventi sono articolati per lotti e prevedono la realizzazione delle Circonvallazione di Bolzano, Trento e Rovereto, il potenziamento della tratta Fortezza-Ponte Gardena e dell’ingresso al nodo di Verona.

Si tratta di opere strategiche per incrementare la capacità del traffico merci e passeggeri, separare i flussi di lunga percorrenza da quelli regionali e favorire il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia.

Grazie a questa infrastruttura, il Gruppo FS contribuisce in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, favorendo una mobilità più sostenibile, moderna e competitiva per persone e merci.