Il governatore uscente della Campania ha espresso una posizione netta riguardo alla campagna elettorale e alle scelte che la riguardano, sottolineando con determinazione il valore del suo consenso popolare.

Interpellato sul progetto del Faro, l’imponente struttura da 400 milioni di euro destinata ad ospitare la nuova sede della Regione Campania, ha risposto con cautela: «Il Faro? Vedremo tutto, piano piano».

Questa affermazione ha subito suscitato una reazione severa da parte di Vincenzo De Luca, che ha definito tali posizioni come un errore di calcolo politico. Durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Ance Aies Salerno, ha spiegato che il progetto è stato avviato da oltre tre anni con un concorso di progettazione già concluso, i lavori affidati a un’impresa, e che non esistono alternative: o il progetto va avanti o è la candidatura a subire un rallentamento.

Il governatore ha quindi ribadito il peso elettorale che rappresenta: «Io rappresento il 70% dei cittadini campani, qualcun altro il 9%. Chi deve adattarsi ai programmi è chi rappresenta poco, non chi rappresenta la stragrande maggioranza».

Da questa premessa il monito chiaro e deciso: «Il programma deve essere serio e portare avanti in modo concreto le iniziative già in corso, altrimenti non ci sono vincoli di coalizione che tengano. Il futuro della Campania viene prima delle discussioni sulle alleanze».

Le dinamiche della campagna elettorale e il confronto con i progressisti

Con l’avanzare della campagna elettorale, che nel campo progressista ha visto l’emergere di candidature tra cui quella di Roberto Fico, cresce anche la dialettica politica. Il governatore continua infatti a porsi come forza centrale, offrendo una linea chiara e senza ambiguità, lontana da “idealismi” o “posizioni superflue”.

In vista della prima riunione ufficiale del tavolo dei progressisti presso il quartier generale di Fico, De Luca ha suggerito di evitare di fare nomi in modo prematuro, mantenendo un approccio pragmatico e focalizzato sui programmi.