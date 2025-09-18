Venerdì 19 settembre si terrà a Tricase un importante incontro politico dal titolo “Una buona Politica per la Puglia”, che vedrà la partecipazione di esponenti nazionali e locali per discutere del futuro della regione in vista delle prossime elezioni regionali. L’evento, che avrà luogo alle 19:30 presso il Cinema Moderno, si propone di avviare un percorso di partecipazione e ascolto per ridare centralità al Salento nel dibattito politico pugliese.

Focus su Lavoro e Imprese

L’incontro sarà un momento di confronto aperto su temi cruciali come lavoro, imprese, welfare, sanità e infrastrutture. L’obiettivo è quello di delineare le linee guida per una nuova stagione politica in Puglia, con particolare attenzione alle esigenze del territorio salentino. L’iniziativa nasce dalla volontà di ascoltare le istanze dei cittadini e delle categorie produttive per costruire un programma solido e condiviso.

Il Parterre Politico

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Tricase, Antonio De Donno, interverranno figure di spicco del panorama politico nazionale. Saranno presenti:

l’onorevole Antonio Maria Gabellone , membro della XII Commissione Affari Sociali

, membro della XII Commissione Affari Sociali l’onorevole Saverio Congedo , capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze

, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze l’onorevole Lorenzo Malagola, segretario della XI Commissione Lavoro

A portare la sua esperienza sarà anche Giuseppe Negro, presidente di ASCLA, una figura che si è distinta per il suo impegno nel mondo della formazione e del lavoro e che si prepara a rappresentare il Salento nel prossimo appuntamento elettorale.

La Chiusura Istituzionale

L’evento si concluderà con l’intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, a sottolineare l’importanza che l’incontro riveste a livello nazionale. L’iniziativa di Tricase rappresenta un punto di partenza per tracciare la strada verso una governance regionale più attenta alle specificità territoriali e alle sfide economiche e sociali che attendono la Puglia.