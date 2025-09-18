OVS chiude un primo semestre da record. L’azienda ha registrato i migliori risultati di sempre, con una forte crescita organica e il contributo positivo dell’acquisizione di Goldenpoint, consolidata per la prima volta. Le vendite nette hanno toccato quota 793 milioni di euro, segnando un incremento di oltre il 4% rispetto al primo semestre del 2024. Questo andamento è trainato dai risultati eccellenti nel settore dell’abbigliamento, in particolare nel segmento donna, e dalla continua crescita a doppia cifra del beauty.

Performance Finanziaria in Dettaglio

Il margine commerciale rettificato ha superato il 60% sulle vendite, in costante crescita. L’EBITDA rettificato si è attestato a 102 milioni di euro, con un aumento di 13 milioni rispetto agli 89 milioni dello stesso periodo del 2024. L’EBITDA margin è salito al 12,8% sulle vendite, dall’11,7% dell’anno precedente. Un dato ancora più significativo riguarda l’utile netto rettificato, che ha raggiunto 46 milioni di euro, con un’impressionante crescita del 32% rispetto al primo semestre 2024.

Al 31 luglio 2025, l’indebitamento finanziario rettificato era di 294 milioni di euro, influenzato dal consolidamento di Goldenpoint e dalla distribuzione di 46 milioni di euro tra dividendi e acquisto di azioni proprie negli ultimi dodici mesi.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

Stefano Beraldo, nella foto, Amministratore Delegato, ha commentato i risultati: “Le collezioni primavera estate sono state accolte in modo molto favorevole dai clienti. Dopo un primo trimestre frenato dalla maggiore piovosità, le vendite nel secondo trimestre sono cresciute del 3,5% e hanno superato il 2% nel semestre, senza includere Goldenpoint, a fronte di un mercato italiano dell’abbigliamento che ha registrato un calo di circa l’1%. Il consolidamento di Goldenpoint da luglio ha portato la crescita complessiva delle vendite al 4%. Il principale driver di crescita si conferma l’offerta rivolta al pubblico femminile. Le collezioni Les Copains, introdotte nei negozi OVS da questo semestre, hanno ottenuto un grande apprezzamento ed hanno registrato vendite al metro quadrato sensibilmente migliori rispetto al resto dell’offerta. Il marchio PIOMBO ha proseguito la sua crescita e anche il segmento beauty ha continuato a registrare performance eccellenti. Per quanto riguarda la performance per insegna, la crescita è stata maggiore per OVS che per Upim, la quale tuttavia consolida il forte andamento del primo semestre del 2024, periodo in cui aveva registrato una crescita di oltre il 7% rispetto al pari periodo dell’esercizio 2023. Le vendite di Goldenpoint hanno contribuito per €15 milioni. Il miglioramento del margine commerciale è dovuto ai costi d’acquisto della collezione primavera-estate 2025, alle migliori performance di vendita dei negozi diretti rispetto a quelli in franchising e al contributo di Goldenpoint, che opera in un settore caratterizzato da margini più elevati. Tutto ciò ha portato ad una forte crescita dell’EBITDA, che ha raggiunto i €97 milioni – €102 milioni se si include Goldenpoint – malgrado i costanti aumenti di costi, in particolare del personale per il rinnovo del contratto nazionale. La leva finanziaria rimane stabile dopo che negli ultimi dodici mesi sono stati destinati €46 milioni alla distribuzione di dividendi ed all’acquisto di azioni proprie.”

Il secondo semestre è iniziato con il piede giusto: le vendite del mese di agosto hanno registrato una crescita a doppia cifra. Merita una menzione particolare l’ottima performance di tre nuovi negozi Upim a Lecce, Merano e Biella, aperti con un nuovo format che sta superando le aspettative.