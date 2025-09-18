I dati sull’occupazione in Italia per il secondo trimestre 2025 disegnano un quadro a due facce. Se da un lato l’ISTAT certifica un aumento record degli occupati, specialmente al Sud, dall’altro l’associazione Federcontribuenti lancia un forte allarme, sostenendo che l’aumento dei posti di lavoro non si traduce in un miglioramento delle condizioni di vita.

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha superato per la prima volta la soglia del 50,1%, il dato più alto dal 2004. Il numero totale di occupati ha raggiunto i 6,5 milioni, con 96.000 nuovi posti di lavoro creati in un solo anno. In particolare, gli occupati over 50 sono aumentati di oltre 422.000 unità rispetto al 2024. Il governo Meloni rivendica questi numeri come un successo delle proprie politiche, attribuendoli alla fine dell’assistenzialismo e a investimenti in infrastrutture, ZES Unica, digitalizzazione e incentivi alle imprese.

La realtà dietro ai numeri: salari bassi e precarietà

La lettura dei dati dell’ISTAT fatta da Federcontribuenti è, però, molto più critica. L’associazione sottolinea come, nonostante la crescita dell’occupazione, la povertà assoluta e relativa resti elevata, coinvolgendo circa 5,7 milioni di italiani. Una situazione che colpisce in modo significativo proprio il Mezzogiorno. Il presidente Marco Paccagnella evidenzia la principale contraddizione: “Si lavora, ma non si guadagna abbastanza per vivere dignitosamente”.

I salari reali in Italia stagnano e si posizionano tra i più bassi d’Europa. A peggiorare il quadro, l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, che ha escluso migliaia di famiglie “occupabili”, sostituito dall’Assegno di Inclusione che copre meno della metà dei nuclei precedentemente beneficiari. Il lavoro, spesso precario, sottopagato o part-time, non permette un aumento del potere d’acquisto, e le riforme fiscali sull’Irpef per il ceto medio hanno avuto scarso impatto sulle fasce più deboli. Per questo motivo, Federcontribuenti lancia un appello chiaro e netto: è urgente introdurre una misura strutturale, ovvero il salario minimo legale, per garantire dignità economica e sicurezza a chi lavora. “Diversamente, il lavoro resterà solo un dato statistico e le disuguaglianze continueranno ad allargarsi, lasciando milioni di cittadini senza prospettive concrete”, conclude l’associazione.