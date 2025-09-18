Lloyds Banking Group e Broadcom Inc. hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership con un nuovo accordo pluriennale. L’intesa mira a sostenere l’ambiziosa trasformazione strategica del gruppo bancario, rafforzando la sua infrastruttura tecnologica per migliorare l’offerta di servizi digitali a 28 milioni di clienti nel Regno Unito.

La Nuova Strategia Tecnologica

Nella prossima fase della collaborazione, Lloyds approfondirà l’uso del portfolio software di Broadcom, che include VMware Cloud Foundation e soluzioni mainframe. L’obiettivo è incrementare la resilienza, l’agilità e la scalabilità dell’intero sistema tecnologico. L’implementazione di VMware Cloud Foundation permetterà a Lloyds di consolidare i propri data center, creando un modello operativo coerente che unisce la flessibilità del cloud pubblico con la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura on-premise. Le soluzioni mainframe di Broadcom continueranno a supportare i carichi di lavoro mission-critical, offrendo automazione avanzata e integrazione in ambienti ibridi.

Il Commento dei Dirigenti

Ron van Kemenade, Group Chief Operating Officer di Lloyds Banking Group, ha commentato: “L’aggiornamento della nostra infrastruttura ci consente di continuare a fornire servizi bancari digitali rapidi e affidabili ai nostri clienti, sia che effettuino pagamenti, richiedano un prestito o controllino il proprio saldo. Ciò significa che oggi i nostri clienti ricevono un servizio di prima classe, con una piattaforma facilmente scalabile e in grado di supportare nuovi prodotti e innovazioni in futuro.”

Luigi Freguia, Presidente EMEA di Broadcom, ha aggiunto: “La partnership strategica di Broadcom con Lloyds Banking Group è stata rafforzata dall’aggiunta di VMware al nostro portafoglio di software infrastrutturali esistente, che include le nostre soluzioni mainframe. Questo promuove il nostro obiettivo di consentire a Lloyds Banking Group di trasformare la propria infrastruttura e consolidare la propria leadership come la più grande banca digitale del Regno Unito.”