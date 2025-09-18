L’Italia fatica a muoversi in modo sostenibile e salutare. Secondo i dati 2023-2024 della sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), solo il 10% degli adulti (18-69 anni) utilizza la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, mentre il 39% si sposta a piedi. Questi numeri rivelano una tendenza preoccupante: la mobilità attiva è in diminuzione, nonostante i benefici per la salute e l’ambiente.

Il calo è particolarmente evidente tra i giovani (18-34enni) per quanto riguarda gli spostamenti a piedi, un’abitudine che nel tempo si riduce lentamente. In controtendenza, la quota di persone che raggiungono i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) grazie alla mobilità attiva si mantiene stabile, attestandosi intorno al 19%.

Le differenze regionali e di genere

L’uso della bicicletta e degli spostamenti a piedi mostra un marcato divario territoriale. La mobilità attiva è molto più frequente al Nord Italia rispetto al Centro-Sud. L’esempio più virtuoso è la Provincia Autonoma di Bolzano, dove un quarto della popolazione usa la bicicletta e quasi sei persone su dieci si muovono a piedi per i loro spostamenti abituali. Al contrario, al Sud solo il 7% della popolazione utilizza la bicicletta.

Anche il genere e l’età giocano un ruolo importante: l’abitudine di pedalare è più comune tra gli uomini (11%) e gli stranieri (15%), mentre quella di camminare è più diffusa tra le donne (43%) e i giovani tra i 18 e i 24 anni (47%). Chi pedala lo fa in media per 140 minuti a settimana, mentre chi cammina supera i 170 minuti.

“Oltre che vantaggiosa per l’ambiente, la mobilità attiva offre la possibilità di raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e avere benefici sulla salute”, sottolinea Valentina Minardi, ricercatrice del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute. “Per questo la pratica andrebbe incentivata il più possibile a tutti i livelli, dalla sensibilizzazione della popolazione alle politiche pubbliche”.