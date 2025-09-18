Food&Book, il Festival del Libro e della Cultura Gastronomica, torna a Montecatini Terme dal 24 al 26 ottobre per la sua decima edizione, con due nomi di primo piano a fare da protagonisti: la scrittrice catalana Sònia Lleonart Dormuà e lo chef pluristellato Enrico Bartolini. L’evento, che unisce letteratura e alta cucina, si conferma un appuntamento di respiro internazionale.

Un ponte tra letteratura e alta cucina

La presenza di Sònia Lleonart Dormuà rappresenta una novità per il pubblico italiano. L’autrice presenterà per la prima volta nel nostro Paese il suo bestseller “Il segreto di Venere” (Piemme), un romanzo che ha già conquistato la Spagna e oltre 15 nazioni. L’opera, ambientata tra Firenze e San Gimignano, è un omaggio alla Toscana, una terra che l’autrice conosce e ama profondamente.

L’altro ospite d’eccezione è lo chef Enrico Bartolini, il più stellato d’Italia e il secondo al mondo con 14 stelle Michelin. Bartolini sarà il protagonista della Cena di Gala inaugurale, prevista per venerdì 24 ottobre. L’evento si terrà in una location dal forte valore simbolico: il Castello La Querceta, sede dell’Istituto Alberghiero Martini, dove lo chef ha mosso i primi passi e dove ritroverà alcuni dei suoi ex insegnanti. Un ritorno alle origini che suggella il legame tra formazione, talento e successo.

Un programma ricco tra libri e sapori

Il programma del festival si preannuncia denso di appuntamenti. Tra presentazioni di libri, show cooking, cene-evento e degustazioni, il cibo diventa un’esperienza culturale a 360 gradi. Tra gli ospiti confermati, un mix di scrittori e professionisti del settore: Gabriella Genisi, Roberta Schira, Sofia Assante, Fabrizio Silei, il professor Pier Luigi Rossi, gli chef Marcello Leoni, Alessandro Pieragnoli, la chef cinese Xin Ge Liu e lo chef indiano Jyoti “Giotti” Singh, oltre ai pasticcieri Salvatore Garofalo e Angelo Di Masso.

Come sottolinea il condirettore Bruno Gambacorta: «Food&Book è un festival che cresce di anno in anno, non solo per il livello degli ospiti, ma per la sua capacità di mettere in dialogo mondi diversi: la letteratura e la cucina, i libri e le esperienze di chi il cibo lo racconta e lo interpreta. La presenza di autori come Sònia Lleonart Dormuà e di chef come Enrico Bartolini è la conferma di una vocazione ormai internazionale».