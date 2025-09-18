Il Gruppo Lavazza ha avviato una nuova riorganizzazione interna che prevede l’inserimento di figure chiave che riporteranno direttamente al CEO Antonio Baravalle. Questa iniziativa mira a consolidare la leadership nel settore e a guidare l’azienda verso obiettivi di crescita e innovazione.

Il piano si fonda su tre principi fondamentali: lo sviluppo dei brand attraverso un coordinamento che valorizzi l’identità e l’eredità storica, potenziandone il posizionamento e la presenza sui mercati; l’innovazione nell’esperienza con il prodotto; e la trasformazione digitale dei processi e dei servizi aziendali.

Un ingresso significativo nel management è rappresentato da Paola Francesca Scarpa, nominata Chief Digital Transformation Officer. La nuova funzione di Digital Transformation avrà il compito di guidare il percorso di digitalizzazione dell’intero Gruppo, coinvolgendo tutti i processi, i prodotti e i servizi, con un’attenzione particolare all’implementazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale.

Questo cambiamento organizzativo riflette l’impegno di Lavazza nel rimanere all’avanguardia in un mercato in continua evoluzione, integrando innovazione tecnologica e valorizzazione di marchi storici per rafforzare la propria posizione globale.