Un allarme senza precedenti risuona a Berlino. Il Bundesrechnungshof, la Corte federale dei conti della Germania, ha bocciato senza mezzi termini la manovra economica proposta dal ministro delle Finanze Lars Klingbeil, definendola un percorso che proietterà il Paese in una “spirale di debiti”.

Secondo un rapporto analizzato dall’agenzia di stampa Dpa, il progetto di bilancio per il 2026, che propone una spesa di quasi 521 miliardi di euro nel bilancio di base, a cui si aggiungeranno circa 107 miliardi per bilanci secondari (come i fondi speciali per le Forze armate e le infrastrutture), viene ritenuto insostenibile.

La Germania “vive al di sopra delle sue possibilità”

Per coprire queste uscite, il ministro delle Finanze ha previsto di contrarre un nuovo debito per 174 miliardi di euro. Una decisione che ha scatenato la dura reazione della Corte. “La Germania vive al di sopra delle sue possibilità”, si legge nel documento, evidenziando come le uscite, pur in aumento, non siano coperte da una capacità di entrata dello Stato altrettanto crescente.

Il Bundesrechnungshof non usa mezzi termini nella sua critica. “Chi immagina di finanziare nel 2026 quasi un terzo delle uscite con il debito è lontano da un’economia finanziaria solida”, si legge nel rapporto, che considera il debito una soluzione solo temporanea. La Corte avverte che nel medio termine questa strategia porterà “un bilancio federale in cui una quota molto significativa sarà vincolata al pagamento degli interessi”, riducendo lo spazio di manovra per investimenti e politiche future.