A Roma si accendono i riflettori sul futuro della democrazia italiana. Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 16:00, la Sala ISMA del Senato della Repubblica, in Piazza Capranica 72, ospiterà l’evento “RiCostituente – Meglio l’Assemblea“, un dibattito incentrato sulla necessità di una nuova Assemblea Costituente. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi, riunirà accademici e figure politiche per confrontarsi sul tema del rinnovamento istituzionale.

Il Parterre di Esperti

L’incontro sarà introdotto dal Presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto. Seguiranno gli interventi di tre eminenti professori di diritto, che porteranno la loro visione sul tema costituzionale:

Stefano Ceccanti , professore ordinario di Diritto pubblico comparato

Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto costituzionale

Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico

A moderare il dibattito sarà Andrea Cangini, Segretario Generale della Fondazione Luigi Einaudi.

La Politica in Campo

La sessione conclusiva vedrà l’intervento di Carlo Calenda, Senatore e Segretario di Azione. La sua partecipazione sottolinea come il dibattito sul rinnovamento della Costituzione non sia solo accademico, ma sia entrato nel vivo dell’agenda politica. L’evento vuole essere un momento di riflessione comune su “come rinnovare le istituzioni, con responsabilità e visione”.