Dopo un 2024 eccezionale, durante il quale l’indice S&P Merval della Borsa di Buenos Aires ha registrato un incremento complessivo del valore del 124% in dollari, il 2025 ha segnato un’improvvisa inversione di tendenza, trasformandolo nella delusione tra i mercati finanziari mondiali.
Nei primi otto mesi dell’anno, il Merval ha subito una perdita superiore al 40% del valore totale, posizionandosi come l’indice peggiore a livello globale. Gli esperti avvertono inoltre che non si intravedono segnali di ripresa nel breve termine.
I principali portali finanziari specializzati riportano una crescente “tensione” all’apertura delle contrattazioni, con un calo dell’indice pari al 4,9% già a metà giornata, accompagnato da segnali negative anche nel mercato dei titoli di Stato.
Secondo la testata economica Ambito Financiero, i titoli di debito argentini denominati in dollari hanno perso oggi fino al 7,8%, mentre le obbligazioni emesse in pesos sono scivolate anche del 12%.
Alcuni economisti collegano questa fase di instabilità alle crescenti incertezze sul programma economico del governo ultraliberista guidato da Javier Milei, in particolare sulla capacità del Tesoro di far fronte alle imminenti scadenze del debito non rinnovabile, quantificate in circa 8,1 miliardi di dollari da qui a gennaio.
Queste preoccupazioni si riflettono anche nel forte aumento dello spread rispetto ai titoli di Stato degli Stati Uniti, misurato da JP Morgan, che ha superato quota 1300 punti base, dopo aver toccato un minimo di 560 all’inizio dell’anno.