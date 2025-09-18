(di John Woods, CIO Asia, Banque Lombard Odier & Cie SA ,Dr Luca Bindelli Head of Investment Strategy, Banque Lombard Odier & Cie SA e Edmund Ng Senior Equity Strategist, Banque Lombard Odier & Cie SA) I radicali cambiamenti economici e politici del Giappone, dal ritorno dell’inflazione e l’aumento dei rendimenti obbligazionari all’instabilità del governo, hanno catturato l’attenzione degli investitori globali. Valutiamo i fattori alla base della nostra preferenza per le azioni giapponesi e i rischi futuri.

Il ritorno sostenuto dell’inflazione e la graduale normalizzazione della politica monetaria da parte della Bank of Japan (BoJ), dall’uscita dai tassi di interesse negativi del 2024, hanno rappresentato un vento a favore per i titoli azionari giapponesi. Il rally si è rafforzato negli ultimi mesi, trainato da solide prospettive di crescita e utili, riforme aziendali, un accordo commerciale con gli Stati Uniti migliore del previsto e il costante ritorno degli investitori stranieri, che ha portato a un aumento dell’11% dell’indice Nikkei 225 dall’inizio di luglio. Riteniamo che ci sia ancora un ulteriore potenziale di crescita per le azioni giapponesi.

Un solido contesto macroeconomico

La crescita giapponese dovrebbe essere positiva quest’anno nonostante un breve rallentamento e una certa volatilità nei consumi. Ci aspettiamo che l’economia si espanda di circa l’1% sia nel 2025 che nel 2026. Lo shock tariffario dovrebbe attenuarsi dopo la prima metà dell’anno, con l’applicazione di un’aliquota inferiore del 15% a partire da metà settembre. Prevediamo che il mercato del lavoro rimarrà in buona forma, mentre i tagli fiscali e i trasferimenti di denaro dovrebbero aiutare le famiglie alle prese con l’aumento dei costi alimentari. Il riflusso inflazionistico e l’aumento del PIL nominale stanno sostenendo revisioni al rialzo degli utili e una solida prospettiva per il 2026.

Le aziende giapponesi stanno anche beneficiando di un’agenda di riforme che ha guadagnato un notevole slancio quest’anno. Le riforme includono azionisti di minoranza più attivi e una maggiore supervisione della gestione con scarse performance, nonché segnali di una migliore allocazione del capitale, comprese dismissioni di asset non strategici, aumento dei riacquisti di azioni proprie (buyback) e dei dividendi. Tali misure stanno contribuendo a migliorare i rendimenti delle azioni giapponesi.

Allo stesso tempo, le indagini sull’attività economica sono state relativamente resilienti nonostante le interruzioni commerciali, riflettendo un costante slancio nel settore dei servizi, mentre le banche stanno beneficiando di uno scenario di tassi di interesse in aumento. Gli esportatori, in particolare le case automobilistiche, hanno tagliato aggressivamente i loro prezzi nel secondo trimestre per mantenere la quota di mercato, ma con l’aliquota tariffaria destinata a scendere a metà settembre, questa tendenza probabilmente si invertirà.

Rimaniamo “overweight” sulle azioni giapponesi

Manteniamo una posizione di portafoglio neutrale sulle azioni dei mercati sviluppati a livello globale, tuttavia siamo positivi sui titoli giapponesi. Dopo anni in cui gli investitori stranieri hanno evitato il mercato azionario giapponese, ci aspettiamo di assistere al loro graduale ritorno. Le azioni giapponesi offrono ai portafogli un’esposizione a settori ciclici come quello automobilistico e dell’hardware tecnologico, che dovrebbero performare bene nel nostro scenario di base di rallentamento della crescita globale senza una recessione negli Stati Uniti. All’interno delle nostre allocazioni azionarie giapponesi, favoriamo i titoli finanziari e i beneficiari delle riforme aziendali.

Naturalmente, monitoriamo attentamente i rischi. Questi includono le incertezze politiche e il pericolo che gli investitori siano troppo compiacenti riguardo all’aumento dei rendimenti, o che la BoJ possa dimostrarsi troppo cauta nell’affrontare l’inflazione. Un successivo inasprimento monetario aggressivo potrebbe danneggiare la crescita e gli utili.

Le sfide politiche e un nuovo Primo Ministro

Riguardo al primo rischio — quello politico — le dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba il 7 settembre hanno innescato una corsa alla leadership all’interno del suo Partito Liberal Democratico. Il nostro scenario di base è che il vincitore, che sarà annunciato il 4 ottobre, diventerà il nuovo premier. Questa instabilità politica ha aggravato un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato giapponesi (JGB) quest’anno, riportando l’attenzione dei mercati sulle sfide fiscali del Giappone e sugli alti livelli di debito pubblico, con molte obbligazioni a lunga scadenza a, o vicine a, massimi storici.

Gli attuali favoriti per diventare primo ministro sono la conservatrice Sanae Takaichi, e Shinjiro Koizumi, che ha posizioni più moderate rispetto a suo padre, l’ex premier giapponese Junichiro Koizumi. Koizumi Jr. rappresenterebbe una maggiore continuità politica, mentre la signora Takaichi favorisce politiche fiscali e monetarie espansive che potrebbero mettere ulteriormente sotto pressione i rendimenti.

Sembra probabile un periodo di primi ministri deboli, e la gestione delle dinamiche multi-partitiche potrebbe in ogni caso portare a un modesto deterioramento del saldo fiscale del Giappone. Sebbene uno stimolo radicale sia improbabile, il Partito Liberal Democratico al potere e il suo partner di coalizione useranno probabilmente aiuti in denaro e un taglio temporaneo dell’IVA sugli alimenti per consolidare un nuovo quadro di coalizione.

Tuttavia, riteniamo che i rischi sul debito giapponese siano stati sovrastimati. Il deficit fiscale del Paese si è ridotto sostanzialmente negli ultimi trimestri, mentre i suoi risparmi netti e l’avanzo delle partite correnti indicano che è in grado di finanziare il proprio debito a livello nazionale.

L’inflazione sostenuta mette sotto pressione la BoJ

Vediamo, tuttavia, alcuni ulteriori rischi di rialzo temporaneo per i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi (JGB), date le persistenti pressioni inflazionistiche. L’inflazione complessiva del 3,1% a luglio è stata leggermente superiore alle aspettative e rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della BoJ. Ci aspettiamo che un’inflazione superiore all’obiettivo persista per il resto dell’anno e nel 2026. Nonostante la crescita positiva dei salari, c’è un crescente malcontento per l’aumento del costo della vita.

A nostro avviso, la BoJ probabilmente rimanderà il suo prossimo aumento dei tassi di interesse a gennaio 2026, con un graduale rallentamento dei suoi acquisti di obbligazioni, soprattutto alla luce delle recenti turbolenze del mercato obbligazionario.

Se il mercato dovesse prezzare due ulteriori aumenti completi da parte della BoJ, lo vedremmo come un’opportunità per reinvestire nei JGB a valutazioni più interessanti. Nel frattempo, l’aumento dei rendimenti e il calo dei costi di copertura potrebbero ancora innescare un’ondata di rimpatrio di capitali, anche dai Treasury statunitensi, un rischio che stiamo monitorando attentamente, ma di cui vediamo ancora pochi segnali. Rapidamente, i cambiamenti nel comportamento degli investitori giapponesi, che detengono circa 3 trilioni di dollari di asset esteri, potrebbero avere profonde implicazioni su altri mercati.

Infine, ci aspettiamo che un dollaro in indebolimento e l’allentamento della Fed in un momento in cui la BoJ sta inasprendo la sua politica siano il fattore principale dietro un certo rafforzamento a medio termine dello yen. Il nostro obiettivo a 12 mesi per il cambio USD/JPY rimane a 140.