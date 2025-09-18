Anche in Campania è previsto uno sciopero generale domani 19 settembre, indetto dalla Cgil con l’obiettivo di fermare gli interventi militari nella Striscia di Gaza e assicurare la protezione di tutte le missioni umanitarie. A Napoli, in piazza del Gesù alle 17:30, si terrà la manifestazione regionale a cui parteciperanno le Camere del Lavoro e le categorie sindacali regionali, insieme ad associazioni, movimenti e partiti che da settimane organizzano azioni di mobilitazione e protesta sul territorio.

Parallelamente, è stato proclamato uno sciopero di alcune ore a fine turno nel settore privato, esclusi i servizi essenziali. In Campania lo sciopero coinvolgerà per quattro ore i comparti dell’industria, agroindustria, edilizia, commercio e terziario, mentre durerà due ore negli altri settori.

Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, ha dichiarato:

“Alla luce degli effetti devastanti dell’invasione terrestre nella Striscia di Gaza da parte di Israele, abbiamo promosso iniziative in tutto il Paese e proclamato uno sciopero di 4 ore nel settore privato per permettere a tutti di partecipare alle manifestazioni e dare voce al mondo del lavoro. Le immagini che arrivano da Gaza mostrano chiaramente che stiamo assistendo a un’invasione militare, a un genocidio e alla deportazione di un popolo, quello palestinese. Dove potranno andare queste migliaia di persone che stanno venendo sfrattate dalle loro abitazioni? L’idea di Trump e Netanyahu di trasformare Gaza in una nuova Dubai è una prospettiva devastante.”

Ricci ha inoltre sottolineato:

“La Campania è una delle regioni che si è detta disponibile ad accogliere famiglie e studenti palestinesi e siamo pronti a offrire tutto il nostro sostegno.”

Domani, da piazza del Gesù, lanceremo un messaggio chiaro e forte: non può esserci più silenzio né complicità da parte delle istituzioni europee e del nostro Governo verso Israele. L’idea di un’economia basata sul riarmo per rilanciare le sorti economiche è distante anni luce dal concetto di pace e solidarietà che come sindacato stiamo promuovendo.

Lo sciopero nazionale indetto dall’Usb per la Palestina, previsto per il 22 settembre, potrebbe causare disagi agli utenti che utilizzano i mezzi dell’Eav per i loro spostamenti. L’organizzazione ha proclamato una mobilitazione di 24 ore a sostegno della protesta contro la guerra e il deteriorarsi della situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Il servizio sarà comunque garantito nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Il contesto dello sciopero e il ruolo delle istituzioni

Queste iniziative si inseriscono in un quadro più ampio di proteste e richieste di intervento da parte delle organizzazioni sindacali e sociali, che sollecitano un cambiamento di politica sia a livello nazionale che europeo. La comunità internazionale è chiamata a riflettere sull’impatto delle decisioni politiche che condizionano la vita delle popolazioni coinvolte nei conflitti, soprattutto in Medio Oriente.

In particolare, il ruolo del Governo italiano e delle istituzioni dell’Unione Europea è oggetto di crescente attenzione e critica da parte di chi rivendica una posizione più netta e coerente a tutela dei diritti umani e della pace. Le manifestazioni e gli scioperi prossimi rappresentano una forma di pressione civile per orientare le scelte politiche verso soluzioni di solidarietà e dialogo, piuttosto che verso strategie che favoriscano l’economia degli armamenti.

Implicazioni economiche e sociali

L’idea di sostenere la ripresa economica attraverso l’incremento degli investimenti nel settore militare è fortemente contestata da numerosi sindacati e associazioni impegnate nella promozione dei diritti sociali. Questo paradigma, infatti, rischia di alimentare un circolo vizioso di conflitti e sofferenze, piuttosto che contribuire a un reale sviluppo economico e sociale.

Chi protesta sottolinea invece la necessità di investire in politiche di pace, in aiuti umanitari e in iniziative di cooperazione internazionale che possano favorire la stabilità e il benessere delle popolazioni colpite dalle crisi.