EssilorLuxottica e Meta Platforms, Inc. hanno presentato al Meta Connect, l’evento annuale di Meta, la loro nuova generazione di AI Glasses, frutto dell’evoluzione della partnership tra le due aziende. I nuovi modelli, tra cui i Ray-Ban Meta (Gen 2) e l’innovativo Oakley Meta Vanguard, puntano a ridefinire il concetto di occhiali intelligenti, combinando design iconico con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Oakley Meta Vanguard: L’era dell’Athletic Intelligence

La collaborazione si estende al mondo dello sport con Oakley Meta Vanguard, una nuova linea di occhiali pensati per gli atleti. Disponibili in quattro colori e venduti a partire da 549 euro, questi AI Glasses integrano le esclusive lenti PRIZM Oakley con una fotocamera ultra-wide da 12MP e altoparlanti open-ear ad alte prestazioni con tecnologia di riduzione del rumore. Certificati IP67 per resistere ad acqua e polvere, offrono un’autonomia fino a 9 ore, estendibile a 36 con la custodia di ricarica. L’integrazione con Garmin e Strava permette di monitorare le performance in tempo reale.

Ray-Ban Meta (Gen 2) e il display integrato

La linea Ray-Ban Meta si rinnova con la seconda generazione, disponibile a partire da 419 euro. Le nuove funzionalità includono una maggiore autonomia, fino a 8 ore, e una fotocamera da 12MP per video in 3K ultra-HD. Una delle novità software è Conversation Focus, che amplifica la voce dell’interlocutore per facilitare le conversazioni in ambienti rumorosi.

Ma la vera rivoluzione è il Meta Ray-Ban Display, che integra per la prima volta un display a colori nella lente destra. Questo permette di visualizzare in modo discreto messaggi, anteprime di foto, videochiamate, indicazioni e contenuti generati dall’IA. Il dispositivo, abbinato a un bracciale neurale Meta che sfrutta l’elettromiografia (EMG), può essere controllato con semplici gesti. Disponibile negli Stati Uniti dal 30 settembre a partire da 799 dollari, arriverà in Italia e altri Paesi europei nei primi mesi del 2026.

Le dichiarazioni dei CEO

Francesco Milleri, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha commentato: “Con quest’ultima innovazione, frutto della solida collaborazione con Meta, disegniamo orizzonti nuovi. In pochi anni abbiamo integrato in modo del tutto invisibile un universo di tecnologie all’avanguardia in un paio di occhiali iconici, raggiungendo i consumatori in tutto il mondo grazie alla nostra rete distributiva globale. Così abbiamo trasformato gli smart eyewear in un accessorio desiderato e indossato da milioni di persone. E adesso puntiamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Meta Ray-Ban Display combina il meglio delle nostre aziende, da una parte le nostre competenze nella tecnologia per le lenti e nel wearable design e dall’altra la leadership di Meta nell’IA e nell’architettura dei software, ridefinendo il modo in cui viviamo la tecnologia, per un’esperienza sempre più naturale e a mani libere. Con Meta Ray-Ban Display e le nuove generazioni di Ray-Ban Meta e Oakley Meta, raggiungeremo livelli di performance completamente nuovi, con lo stile di sempre. Siamo molto orgogliosi di guidare questa trasformazione insieme a Meta, verso un futuro sempre più ricco di innovazione e possibilità ancora tutte da esplorare.”

Mark Zuckerberg, Fondatore e Amministratore Delegato di Meta, ha aggiunto: “Al Meta Connect abbiamo presentato la linea più innovativa in assoluto di AI Glasses, pensati per adattarsi a qualsiasi stile di vita. Tra questi, Meta Ray-Ban Display è il più straordinario di sempre e valorizza anni di innovazione nel mondo del computer vision e dell’IA. Sono orgoglioso di collaborare con EssilorLuxottica perché insieme abbiamo creato una categoria tecnologica completamente nuova, quella degli AI Glasses, e portato sul mercato i primi occhiali studiati per essere indossati in qualsiasi momento della giornata, da tutti. Convinto che gli AI Glasses siano la piattaforma ideale per supportare la superintelligenza, guardo al futuro con entusiasmo per ciò che ci attende.”