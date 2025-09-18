(di Katherine Puce) C’è un settore del gaming che non rimane di nicchia e si impone sempre di più, generando ricavi paragonabili a quelli delle più tradizionali industrie sportive, gli eSports. Negli ultimi anni sono cresciuti spettatori, sponsor e investimenti, trasformandosi in un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione. Dall’evoluzione delle piattaforme di streaming all’ingresso di grandi brand, questo ha permesso agli eSports di ottenere un riconoscimento crescente da parte delle istituzioni, trovando così la sua dimensione economica e culturale.

I primi eSports sono apparsi nei primi anni 2000, ma le radici di questo fenomeno risalgono a tornei e competizioni di videogiochi organizzati fin dagli anni ’90. Giochi come Starcraft e Warcraft sono emersi in Corea del Sud, ma hanno raggiunto il mondo intero grazie a titoli famosissimi come League of Legends, Dota 2 e Counter-Strike, sempre più diffusi su grandi piattaforme di streaming come Twitch, accompagnati dall’introduzione di sponsorizzazioni commerciali. Così, sono diventati un fenomeno economico grazie alla crescente monetizzazione tramite sponsorizzazioni, diritti media e merchandising, attirando investitori da settori molto diversi, dai giganti tecnologici ai marchi di consumo. Inoltre, l’espansione delle piattaforme di streaming e l’attenzione crescente dei media hanno trasformato gli eSports in una vera e propria industria globale, capace di generare miliardi di dollari ogni anno.

Il futuro dell’Intrattenimento digitale

Nel 2024, il mercato globale degli eSports ha superato i 1,8 miliardi di dollari, con una crescita annuale superiore al 10%, secondo i dati di Newzoo, una delle principali società di analisi nel settore del gaming. Si prevede che entro il 2027 il mercato possa raggiungere i 3 miliardi di dollari, grazie all’espansione dei tornei internazionali, all’ingresso di nuovi sponsor e all’aumento dell’attenzione mediatica.

In Italia, il Rapporto sugli eSports 2024, presentato alla Milan Games Week & Cartoomics, ha mostrato un pubblico di oltre 7,3 milioni di appassionati, consolidando gli eSports come uno dei settori più dinamici e in crescita nel panorama digitale. I dati curati da Deloitte e IIDEA hanno mostrato un settore capace di generare enormi ricavi, grazie principalmente a pubblicità, consulenza e influencer marketing, e alla vendita dei biglietti per tornei ed eventi.

Nuove opportunità per giovani e professionisti

Lo stesso concetto di sport e di competizione è ormai calato nel digitale, trovando un nuovo spazio di intrattenimento che intreccia il mondo fisico con quello virtuale. A essere sfidato è il concetto tradizionale di sport, in quanto gli eSports si impongono come una nuova opportunità economica, contribuendo positivamente alla creazione di nuove carriere, professioni e modelli di business, dall’analisi dei dati alle piattaforme di streaming.

La tecnologia, così come la realtà virtuale e aumentata, potrebbero aprire nuove dimensioni per questo settore, rendendolo ancora più coinvolgente e interattivo. Superare la visione ristretta e riconoscere a questo settore il suo nuovo contributo come parte integrante della cultura moderna ci permette di apprezzarne il valore non solo economico, ma anche sociale, educativo e innovativo. Solo così gli eSports potranno essere visti non solo come una competizione, ma come un mezzo capace di unire le persone, promuovere il lavoro di squadra e spingere la tecnologia e la creatività a nuovi livelli non convenzionali.