Il presidente della Regione Puglia non ha escluso l’ipotesi di ritirarsi dalla scena politica dopo un decennio di impegno sul territorio, specialmente in seguito al rifiuto di Antonio Decaro di sostenerne la candidatura come consigliere regionale.

Durante l’inaugurazione della Fiera del Levante, Michele Emiliano e Antonio Decaro si sono volutamente evitati. Tuttavia, il governatore pugliese non ha nascosto di sentirsi «ferito» e irritato per essere stato identificato come l’unico ostacolo al cambiamento promesso dalla politica regionale, che da oltre vent’anni è stata dominata dalla sua stessa figura, sia in qualità di sindaco di Bari che di presidente di Regione.

Nelle ultime ore, la tensione si è ulteriormente acuita: Michele Emiliano, in un’intervista rilasciata al direttore di Telenorba Domenico Castellaneta, ha rilanciato con fermezza il proprio messaggio.

Michele Emiliano ha dichiarato:

«Mai arrendersi, bisogna cadere sul campo, affrontare le battaglie fino alla fine; è meglio morire con dignità che fuggire come codardi.»

Emiliano ha poi aggiunto:

«Lasciare la politica? Dipende da Decaro. Se continua così, sarà lui a farmi lasciare. Antonio ha 55 anni, la stessa età che avevo io quando sono diventato presidente della Regione.»

Il governatore rivolgendosi più in generale al cambiamento generazionale nella politica, ha sottolineato come le nuove leve abbiano una concezione delle relazioni personali e degli impegni diversi dalla sua esperienza consolidata.

Michele Emiliano ha osservato:

«Le nuove generazioni hanno una visione differente del valore della parola data. Il vero problema è fare in modo che Decaro dimostri l’energia, la passione e la voglia necessarie per rappresentare la Puglia nel modo in cui l’abbiamo immaginata noi.»

Queste parole costituiscono un diretto avvertimento, perché, sollecitato a proposito dalla giornalista, Emiliano ha lasciato intendere che proprio la nuova fase politica guidata da Decaro potrebbe spingerlo a ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica. Questa ipotesi avrebbe ripercussioni anche a livello nazionale.

Rimangono sul tavolo questioni cruciali già note da tempo: il rispetto degli accordi politici, la differente visione dei giovani nei rapporti interpersonali, e un invito a Decaro affinché manifesti entusiasmo e determinazione nella sua nuova sfida alla guida della regione. Un appello lontano dall’essere un segnale di riconciliazione.

Fino a questo momento, Antonio Decaro non ha risposto alle dichiarazioni di Emiliano, mantenendo un profilo basso rispetto alle tensioni emerse.

Ieri mattina durante un incontro fieristico, a margine di un convegno, è stata posta una domanda precisa riguardo a una possibile tensione con Emiliano. La risposta del candidato alla presidenza è stata evasiva: «L’ho sentito di recente, ci siamo parlati».

Con meno di dieci parole, ha evitato di alimentare ulteriori polemiche con il presidente pugliese, sottolineando invece che prosegue il confronto con le parti sociali e le categorie professionali per definire il programma elettorale. «Nel processo di elaborazione del programma sto ascoltando tutte le componenti interessate: ieri è stato il turno dei sindacati, mentre oggi incontrerò le associazioni degli agricoltori, un settore strategico per la nostra Regione che negli ultimi anni ha mostrato crescita significativa. È fondamentale consolidare i risultati ottenuti, potenziando l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, specialmente in alcune aree del Foggiano che necessitano di un rilancio».

La formazione delle liste per la candidatura di Decaro presidente

Parlando della composizione delle liste elettorali, il candidato ha chiarito: «Io mi sto occupando esclusivamente della lista collegata alla mia presidenza. Le altre liste sono di competenza dei partiti o dei gruppi civici che hanno rappresentanza in Consiglio regionale».

Questa precisazione ribadisce l’autonomia di ciascuna forza politica nella scelta dei propri candidati, e ribadisce la distinzione tra partiti e civici, soprattutto alla luce delle recenti discussioni sulla possibile candidatura di Vendola. Inoltre, è stato confermato il rifiuto nei confronti dell’ex assessore Delli Noci, motivato dalla considerazione che «la nostra comunità potrebbe non comprendere appieno il senso di una sua candidatura».

Apparentemente la questione sembrerebbe conclusa, ma l’evolversi della situazione resta comunque aperto a possibili sviluppi.