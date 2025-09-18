La Libreria IoCiSto – Presidio Permanente di Pace, in collaborazione con diverse realtà locali, organizza per la prima volta a Napoli l’edizione locale di Eirenefest, il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza. Nato a Roma con le edizioni nazionali del 2022, 2023 e 2024, oggi si diffonde grazie a eventi in varie città italiane.

La manifestazione si svolgerà in tre giornate (19, 20 e 26 settembre) e propone una riflessione condivisa sul valore della parola e del libro come strumenti fondamentali per il dialogo, la costruzione di una convivenza pacifica e il disarmo, soprattutto in un periodo caratterizzato da guerre, conflitti e tensioni. Il tema centrale è che “la pace è un cantiere aperto”.

Durante Eirenefest Napoli interverranno scrittori, attivisti impegnati nella promozione della pace, psicoanalisti, docenti, giornalisti e rappresentanti religiosi che parteciperanno a incontri, presentazioni e tavole rotonde per creare uno spazio di confronto e dialogo comune.

L’apertura è prevista per venerdì 19 settembre presso la Libreria IoCiSto (via Cimarosa 20, Vomero) con un laboratorio dedicato all’educazione alla cittadinanza globale, curato da Pietro Varriale e Serena Correro. A seguire, si terrà un incontro focalizzato sulla spiritualità ai tempi moderni, con la partecipazione di Andrea Billau, Vincenzo Musolino e Olivier Turquet, presidente di Multimage e ideatore della rassegna Eirenefest.

Sempre nella medesima giornata, una tavola rotonda promossa dall’Istituto Italiano di Cultura approfondirà il rapporto tra inconscio, guerra e pace, grazie agli interventi di Roberto Pasanisi e altri esperti invitati.

Nel pomeriggio spazio alle nuove pubblicazioni editoriali con la presentazione di Con Nome e Cognome di Maria La Bianca (Multimage, 2025) e Con loro come loro, scritto da Gennaro Giudetti (operatore umanitario con quindici anni di esperienza e recentemente rientrato da Gaza) insieme a Angela Iantosca (Paoline, 2024).

Sabato 20 settembre, presso la Libreria IoCiSto, il tema centrale sarà il disarmo nucleare e la rinuncia alle armi di distruzione di massa in Medio Oriente. Parteciperanno Emanuela Bavazzano e Giorgio Ferrari, promotori della petizione “Medio Oriente senza armi nucleari”, insieme a Alex Zanotelli. Successivamente si terrà una riflessione sulla pratica della nonviolenza attiva, intrecciando teoria e Vangelo, con l’intervento di Giuliana Martirani e padre Zanotelli. La giornata si concluderà con la presentazione del romanzo Dugo e le stelle di Francesco Troccoli (L’Asino d’Oro, 2025), introdotto da Valentina Ripa, docente presso l’Università di Salerno e membro del Comitato promotore nazionale di EireneFest.

Venerdì 26 settembre, l’iniziativa si sposterà presso la Libreria Dante & Descartes in piazza del Gesù Nuovo, 14. Il Comitato Pace e Disarmo, con la partecipazione di padre Alex Zanotelli, Ermete Ferraro (M.I.R.), Angelica Romano (Un ponte per) e Claudio Pozzi — che nel 1972 subì il carcere militare per la sua obiezione di coscienza e ha raccontato questa esperienza in un libro — porterà all’attenzione il tema dell’obiezione di coscienza al servizio militare, un argomento di grande attualità e urgenza.

Tra gli ospiti saranno presenti anche Annabella Coiro del Centro di Nonviolenza Attiva e membro del Comitato promotore nazionale di EireneFest, oltre a Cesare Moreno, fondatore e presidente dell’associazione Maestri di Strada. La tavola rotonda sarà incentrata sul valore educativo della nonviolenza quale strumento di opposizione al dominio e alla prevaricazione.

La giornata si concluderà con la presentazione del libro Logiche del bene contro le guerre (Prospettiva Edizioni, 2023) e un momento conviviale con aperitivo presso lo Studio Z.E.N.@arte e benessere, con l’intervento di Aristide Donadio.

Lo scopo dell’iniziativa è trasformare Napoli in uno spazio di incontro e dibattito, dove i libri rappresentino semi di pace da radicare nel tessuto urbano.

Sabato 20 settembre alle ore 18:30, presso Zero81 – Laboratorio di Mutuo Soccorso in Largo Banchi Nuovi, si svolgerà un incontro con Omar Barghouti, co-fondatore della Campagna Palestinese per il Boicottaggio Accademico e Culturale di Israele (PACBI) e del movimento globale BDS.

L’evento, organizzato dal nuovo nodo napoletano del BDS, rappresenta un momento importante per rafforzare la rete di solidarietà attiva in città a sostegno della Palestina e per rilanciare campagne di pressione nonviolenta volte a far rispettare il diritto internazionale da parte di Israele.

Gli organizzatori, tra i quali spicca la nota ristoratrice Nives Monda, referente del BDS a Napoli, sottolineano che l’incontro arriva in un periodo di forte escalation nell’aggressione al popolo palestinese e nella negazione dei loro diritti, situazione che sta intensificando l’attenzione e la mobilitazione della comunità napoletana.

Dopo numerose assemblee pubbliche molto partecipate, come quelle del 17 giugno a Largo Banchi Nuovi e dell’11 settembre all’Asilo Filangieri, sta prendendo forma la realtà napoletana del BDS, operando in sinergia con numerose reti che da tempo si impegnano su queste tematiche. Napoli ospita già la campagna SPLAI (Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliano), che coinvolge molti esercizi commerciali, associazioni, caffetterie e spazi politici della città.

L’incontro con Omar Barghouti offrirà l’opportunità di approfondire la storia e gli obiettivi del movimento BDS direttamente dai suoi fondatori, con particolare attenzione alle campagne locali, come il boicottaggio accademico, la pressione sull’Autorità Portuale per bloccare il transito di materiale bellico e la campagna internazionale “No Room for Genocide” rivolta al settore turistico.

L’obiettivo condiviso è costruire nuove modalità di azione politica nonviolenta dal basso, rafforzando legami e strategie comuni. La serata terminerà con una cena sociale in collaborazione con le realtà agroecologiche della rete campana. L’invito è aperto a tutte le persone che credono nella solidarietà internazionale e nell’efficacia della lotta nonviolenta per la tutela dei diritti umani.

Il movimento BDS rappresenta un’iniziativa pacifica, nata nel 2005 da un’ampia coalizione della società civile palestinese. Prendendo ispirazione dalla campagna internazionale contro l’apartheid in Sudafrica, promuove azioni di “boicottaggio, disinvestimento e sanzioni” verso lo Stato di Israele con l’obiettivo di fare pressione affinché vengano rispettati il diritto internazionale e i principi universali dei diritti umani, a tutela del popolo palestinese.