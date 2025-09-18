Circle Group, PMI Innovativa specializzata nella digitalizzazione dei settori della logistica e della portualità, ha annunciato l’avvio di un nuovo e importante progetto per la modernizzazione dei terminal intermodali inland. Con un primo contratto del valore di circa 300.000 euro, la società rafforza la sua posizione di leader tecnologico nel settore.

La commessa prevede l’implementazione del sistema MILOS® Terminal Operating System (TOS) in un importante terminal inland nel Sud Europa. L’obiettivo è ottimizzare e digitalizzare tutte le attività a supporto dell’intermodalità terrestre. Questo rappresenta il primo passo di un programma più ampio, basato su un accordo quadro che mira a modernizzare una rete di terminal strategici per la supply chain nazionale e mediterranea.

Come funziona MILOS®

Il sistema MILOS® TOS, componente chiave della piattaforma tecnologica di Circle Group, permetterà un controllo integrato delle operazioni, dalla gestione del piazzale alla movimentazione delle merci. Grazie a funzionalità avanzate, il sistema offrirà la tracciabilità in tempo reale delle unità intermodali, l’ottimizzazione delle risorse umane e dei mezzi, e una piena interoperabilità con sistemi esterni, come quelli delle imprese ferroviarie e degli operatori logistici. Prevista anche la collaborazione con partner tecnologici come Aitek ed eXyond per la creazione di un ecosistema digitale completo.

Questo nuovo progetto conferma il posizionamento strategico di Circle Group nel supportare la trasformazione digitale del settore ferroviario e intermodale, in linea con gli obiettivi del suo piano industriale “Connect 4 Agile Growth”.

Luca Abatello, nella foto, CEO di Circle Group, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di supportare la digitalizzazione di uno snodo intermodale di grande rilievo. MILOS® TOS, già adottato in numerosi porti e inland terminal in Italia e in Europa, dimostra ancora una volta la sua efficacia come leva abilitante per l’evoluzione digitale dei nodi logistici del futuro, coerentemente con il piano Connect 4 Agile Growth”.