La Consob ha alzato il tiro contro le truffe online, ordinando l’oscuramento di altri 10 siti web che offrivano abusivamente servizi legati alle cripto-attività senza le necessarie autorizzazioni. L’azione, che si avvale dei nuovi poteri conferiti all’Autorità dalla normativa MiCAR e dal decreto legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, porta il numero totale dei siti bloccati a 1399 dal luglio 2019. L’oscuramento dei siti, tra cui “YTT975” e “C7VIZ”, è in corso e potrebbe richiedere qualche giorno per essere completato da parte dei fornitori di connettività italiani.

I nuovi poteri della Consob

L’intervento della Consob si basa su un quadro normativo rafforzato, che le permette di agire in modo più incisivo contro gli operatori non autorizzati. La MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) è una disciplina europea che mira a regolamentare il settore delle criptovalute e a proteggere gli investitori. Grazie a questi strumenti, l’Autorità può ordinare direttamente l’oscuramento dei siti che operano in modo illecito, un passo fondamentale per tutelare i risparmiatori italiani.

I siti oscurati

Ecco la lista dei 10 siti per i quali è stato disposto l’oscuramento:

L’appello ai risparmiatori

La Consob ha inoltre rinnovato l’appello ai risparmiatori a usare la massima diligenza prima di investire, specialmente nel volatile mondo delle cripto-attività. L’Autorità sottolinea l’importanza di adottare “comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio”. La Consob raccomanda di verificare preventivamente che l’operatore sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper. Per aiutare gli investitori, la Consob ha una sezione dedicata sul proprio sito, “Occhio alle truffe!”, che fornisce informazioni utili a riconoscere e a difendersi dalle iniziative finanziarie abusive.