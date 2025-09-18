L’autunno si preannuncia lento per i consumi in Italia. Per il 2025, la spesa delle famiglie dovrebbe crescere di poco più dello 0,5%, con una variazione congiunturale praticamente nulla tra primo e secondo semestre e un incremento tendenziale ridotto allo 0,1%. Rispetto alla previsione diffusa prima dell’estate, che indicava un aumento dello 0,7%, mancano all’appello oltre 2,4 miliardi di euro.

A fornire questa stima è il Centro studi Cerved per conto di Confesercenti, in occasione della riunione della giunta nazionale tenutasi a Roma.

Il rallentamento può essere attribuito alla persistenza di vari fattori che comprimono il reddito disponibile e aumentano l’incertezza tra i consumatori. Tra questi spicca l’incremento della pressione fiscale: nel secondo trimestre la quota di imposte indirette sul valore aggiunto ha raggiunto il 15,1%, rispetto al 14,3% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Un ulteriore elemento che influisce negativamente è la disparità nei tassi d’inflazione: le famiglie indirizzano la maggior parte della spesa verso alimentari e abitazione, settori in cui i rincari rimangono al di sopra della media generale. Di conseguenza, gli aumenti salariali, pur presenti, non si traducono in un reale aumento del potere d’acquisto.

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, commenta:

“Alla luce di questa situazione, le imprese del commercio, del turismo e dei servizi manifestano forte preoccupazione e sollecitano con determinazione che la legge di bilancio si concentri su misure mirate al rilancio dei redditi e della spesa delle famiglie, a partire da una riforma fiscale e dalla detassazione delle tredicesime.”

Gronchi aggiunge:

“Un intervento di questo tipo sarebbe strategico anche per stimolare la crescita economica: con la prospettiva di un possibile rallentamento degli scambi internazionali a causa di conflitti e tensioni geopolitiche, il mercato interno rappresenta il principale ambito su cui puntare per rafforzare il PIL nazionale.”

Gronchi continua sottolineando l’importanza di misure a tutela delle imprese:

“È essenziale accompagnare l’alleggerimento fiscale con provvedimenti che tutelino le aziende presenti sul territorio nazionale. In questa direzione resta prioritaria la necessità di correggere lo squilibrio fiscale esistente tra il commercio online e quello tradizionale. Le grandi piattaforme di eCommerce internazionali beneficiano da tempo di vantaggi di natura ‘elusiva’, approfittando delle differenze normative e delle disparità tra Paesi per far ricadere sugli altri contribuenti — in particolare sulle piccole e medie imprese — il peso di un carico fiscale che invece dovrebbe essere equamente condiviso.”

“Un sistema fiscale che non garantisce una pari applicazione delle regole non è solo ingiusto, ma rappresenta anche un elemento di concorrenza sleale che sottrae risorse allo Stato e quote di mercato alle imprese che operano correttamente all’interno del territorio.”