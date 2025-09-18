Le principali borse europee hanno registrato una performance in rialzo, seguendo la tendenza positiva di Wall Street, che dopo un avvio incerto ha chiuso in territorio positivo. Particolarmente vivace è stata la crescita del settore tecnologico nel Nasdaq, sostenuta dall’annuncio di un investimento da 5 miliardi di dollari da parte di Nvidia in Intel, avvenuto a valle del recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Il calo delle richieste di sussidio di disoccupazione, arrivato ai minimi da quasi quattro anni, ha contribuito a ridurre i guadagni dei titoli di stato statunitensi (Treasuries). Nel frattempo, l’euro si è indebolito rispetto al dollaro, attestandosi a 1,177.

Tra i principali mercati europei, la performance migliore è stata quella di Francoforte (+1%), seguita da Parigi (+0,9%), mentre Londra ha mostrato una crescita più contenuta (+0,12%). A Milano, il listino ha guadagnato lo 0,7%, con significativi rialzi nei settori tecnologico e del lusso: Stm e Ferrari hanno chiuso entrambe in progresso del 3,5%, supportate anche dalle ottime performance di Exor (+1%), Cucinelli e Moncler (entrambi +3,4%).

Per quanto riguarda il settore bancario, Mps (+0,77%) e Mediobanca (+0,56%) si sono mosse in sintonia con l’andamento generale del listino, dopo la decisione del consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia di fare un passo indietro, in attesa della formazione di un nuovo consiglio targato Siena. Banco BPM ha registrato un aumento dello 0,87%, in seguito alle dichiarazioni del Ceo Giuseppe Castagna, che ha aperto alla possibilità di un’integrazione con Credit Agricole Italia.

Il titolo Ovs ha mostrato una crescita moderata dello 0,8%, a seguito della pubblicazione della semestrale.