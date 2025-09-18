I mercati azionari asiatici hanno registrato una significativa crescita, in particolare il Giappone, con il Nikkei in aumento dell’1,15% a metà giornata, raggiungendo un nuovo massimo storico in seguito alla decisione della Federal Reserve di ridurre i tassi di interesse e di mantenere aperta la possibilità di ulteriori tagli.

In controtendenza si è invece messa la borsa di Sydney, che ha subito una perdita dello 0,83%, principalmente a causa del calo del settore energetico australiano, che ha influenzato negativamente l’indice principale. Questo avvenuto nonostante un rapporto sull’occupazione poco incoraggiante, che avrebbe dovuto sostenere le aspettative di una diminuzione dei tassi da parte della banca centrale.

Anche le borse cinesi continuano a mostrare segnali di debolezza, con Shanghai che ha ceduto l’1,41% e Shenzhen l’1,49%. Negativa anche la performance di Hong Kong, che ha registrato un calo dell’1,7%.

Al contrario, la borsa di Seul ha mostrato una crescita dell’1,4%, proseguendo il trend positivo.

Per quanto riguarda le piazze europee, l’apertura è prevista in rialzo, supportata anche dai future positivi su Wall Street. Tra gli eventi più rilevanti della giornata, spiccano diversi interventi da parte dei membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Tra di essi, interverranno la presidente Christine Lagarde, il vicepresidente Luis de Guindos, la presidente del consiglio di vigilanza Claudia Buch e la componente del board Isabel Schnabel.

Alle ore 13, il consiglio della Banca d’Inghilterra dovrebbe confermare i tassi di interesse fermi al 4%. Negli Stati Uniti, invece, si attendono i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione, indicatori fondamentali per valutare lo stato del mercato del lavoro.