In una cerimonia solenne e sentita, il comune di Belmonte del Sannio ha conferito la Cittadinanza Onoraria a due personalità di spicco: il Cardinale Gerhard Ludwig Muller e il Professor Emerito Fausto Capalbo. La piazza principale del paese ha ospitato l’evento, alla presenza di autorità civili, religiose e accademiche, in un clima di gioia e riconoscenza.

Un tributo a fede e cultura

La motivazione ufficiale sottolinea come questa scelta non sia solo un riconoscimento personale, ma un vero e proprio “sigillo di gratitudine collettiva” per due figure che con la loro opera hanno elevato l’orizzonte umano, spirituale e culturale della nazione.

S.E.R. il Cardinale Muller, teologo di fama internazionale, è stato premiato per il suo instancabile ministero e per essere diventato “voce di speranza” e punto di riferimento per credenti e non credenti. La sua azione pastorale è stata improntata alla costante ricerca del dialogo e alla difesa dei più deboli, iscrivendosi nel solco delle figure che hanno segnato la storia della Chiesa e della società contemporanea.

Il Professor Capalbo, autorevole e raffinato intellettuale, ha dedicato la sua vita alla missione dell’insegnamento e della ricerca, contribuendo in modo esemplare all’avanzamento della conoscenza. Il suo rigore accademico, unito a una straordinaria sensibilità umana, ha reso la sua opera un “faro per la cultura” e un bene prezioso per la comunità scientifica e filosofica internazionale.

L’orgoglio della comunità

Il sindaco Errico Borrelli ha espresso l’onore della sua comunità: “con questo atto la nostra comunità si fa custode e testimone di un patrimonio di fede e di cultura che ci supera e ci eleva. Onoriamo due vite straordinarie che, con la loro opera, hanno contribuito a migliorare il mondo che li circonda e che continueranno ad essere punto di riferimento per le generazioni future.”

Al termine della cerimonia, i due neo-concittadini hanno ricevuto le simboliche chiavi d’oro della città e alcuni doni che rappresentano le tradizioni locali.

Momenti di profonda spiritualità e cultura

La giornata è proseguita con una solenne funzione religiosa, officiata dal Cardinale Muller in occasione del 300° anniversario della consacrazione della chiesa del SS Salvatore. In seguito, è stata scoperta e benedetta una lapide marmorea a perenne ricordo della visita di Sua Eminenza. Un altro momento significativo è stata l’affissione di un pregiato dipinto sacro, donato dal Professor Capalbo alla comunità, anch’esso benedetto dal Cardinale.