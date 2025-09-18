Il mercato dei Tablet PC è in piena espansione e si prepara a un decennio di crescita esplosiva. Secondo un nuovo rapporto di Allied Market Research, il valore del mercato, che nel 2021 era di 70,72 miliardi di dollari, è destinato a raggiungere i 325,15 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 16,7% dal 2022 al 2031. Una progressione alimentata da una domanda crescente per dispositivi ibridi e dalla rapida digitalizzazione del mondo del lavoro e dell’istruzione.

Il report evidenzia come il mercato sia spinto dall’espansione del settore aziendale e dalla crescente adozione di modelli di lavoro ibrido. A frenare parzialmente questa crescita ci sono le sfide legate alla durata della batteria e alla “commoditizzazione” del prodotto da parte di nuovi attori. Tuttavia, i progressi tecnologici e la connettività in espansione continuano a creare nuove opportunità.

L’Asia-Pacifico guida la classifica, ma l’online è il futuro

A livello geografico, l’Asia-Pacifico si conferma il leader indiscusso, detenendo quasi un terzo del mercato globale nel 2021 e mantenendo la sua posizione dominante anche nel 2031. Questa supremazia è legata alla massiccia adozione del lavoro da remoto e dell’istruzione online nella regione. La regione del LAMEA (America Latina, Medio Oriente e Africa), invece, si prevede che registri il CAGR più alto (18,1%), grazie alla crescente adozione di tablet in vari settori.

Per quanto riguarda i canali di distribuzione, il segmento offline domina ancora con una quota di mercato di oltre i due terzi nel 2021, ma il futuro è chiaramente nell’online. Le vendite online, infatti, sono destinate a crescere al ritmo più veloce (19,4% di CAGR), spinte dalla digitalizzazione delle aziende e dall’implementazione dell’Industria 4.0.

I consumatori trainano, ma le aziende accelerano

L’analisi per sistema operativo mostra la leadership di Android, che nel 2021 ha rappresentato quasi la metà del mercato, grazie ai prezzi più bassi e all’ampia compatibilità. Tuttavia, è iOS che si prevede registri il CAGR più elevato (18,0%), spinto dalla popolarità dei dispositivi Apple. Anche i dati sull’utente finale mostrano un’interessante dinamica: il segmento consumer detiene la quota maggiore, trainato dall’uso per l’intrattenimento e l’istruzione, ma il segmento commerciale è destinato a registrare la crescita più rapida, con un CAGR del 18,9%, grazie all’utilizzo dei tablet per migliorare produttività ed efficienza.

Il report sottolinea anche l’impatto della pandemia di Covid-19, che ha accelerato l’adozione dei tablet per il lavoro da casa e la didattica a distanza, nonostante le iniziali interruzioni nella produzione.