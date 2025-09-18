Oltre 20.000 piccole e medie imprese italiane che operano su Amazon hanno raggiunto, nel 2024, un fatturato estero superiore a 1,2 miliardi di euro, di cui più di 1,1 miliardi riguardano il mercato europeo. Più del 65% di queste aziende ha infatti esportato prodotti al di fuori dei confini nazionali, mentre più di 9.000 imprese, corrispondenti a oltre il 45%, hanno la loro sede in zone rurali o a bassa densità demografica.

Nel corso dell’anno precedente, 6.000 di queste pmi localizzate in aree meno urbanizzate hanno registrato vendite all’estero per un valore complessivo di 500 milioni di euro.

Le regioni italiane che si distinguono maggiormente per valore delle esportazioni sono Lombardia, Campania, Lazio, Toscana e Emilia-Romagna. In termini di mercati di destinazione delle esportazioni, i principali sono Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna.

Questi dati emergono dal nuovo rapporto sull’impatto economico delle pmi italiane presenti su Amazon, presentato durante l’evento “Il giro del mondo in 10 anni di vetrina Made in Italy di Amazon”. La vetrina, avviata il 5 ottobre 2015, ospita attualmente più di 5.500 imprese con oltre 3 milioni di prodotti disponibili in undici paesi e 18 percorsi regionali dedicati.

Dall’anno 2019 questa iniziativa si avvale della partnership con l’Agenzia ICE, che ha coinvolto ad oggi più di 2.800 piccole e medie imprese e ha contribuito a digitalizzare oltre 700.000 nuovi prodotti made in Italy.

Giorgio Busnelli, Vicepresidente e Country Manager di Amazon Italia, ha dichiarato:

“Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana. In qualità di loro alleati, siamo orgogliosi di offrire nuovi strumenti, occasioni di formazione e visibilità, sia in Italia che a livello internazionale.”

Ha poi aggiunto:

“Dieci anni fa la vetrina Made in Italy di Amazon è nata come un esperimento. Oggi è una piattaforma consolidata a livello internazionale che valorizza l’eccellenza delle pmi italiane nel mondo. Questo traguardo è stato possibile grazie alla fiducia delle aziende che hanno accolto la sfida e alla collaborazione con partner istituzionali, tra cui l’Agenzia ICE, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La nostra forza risiede nella crescita condivisa: innoviamo al fianco di chi crede che la collaborazione sia la chiave per trasformare idee in opportunità e generare un impatto positivo per il Paese.”