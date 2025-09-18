Lombardia, Campania e Lazio si confermano le regioni leader nella classifica dell’export delle piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon. Nel 2024, la Lombardia ha superato i 345 milioni di euro di vendite internazionali, seguita dalla Campania con oltre 170 milioni e dal Lazio con più di 115 milioni.

Le aziende attive sulla piattaforma sono più di 3.400 in Lombardia, oltre 3.100 in Campania e quasi 1.800 nel Lazio. Nel solo anno in corso, queste imprese hanno venduto rispettivamente più di 17 milioni, 3,5 milioni e oltre 3 milioni di prodotti.

A livello regionale, Lombardia mantiene il primato per valore di export, seguita da vicino da Campania e Lazio. Tra le prime cinque regioni a livello nazionale figurano anche la Toscana e l’Emilia-Romagna. Complessivamente, le piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon sono più di 20.000. Di queste, oltre il 65% ha effettuato esportazioni generando un fatturato estero complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro nel 2024.

I mercati internazionali principali per le PMI italiane su Amazon includono la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Spagna, rappresentando destinazioni consolidate per i prodotti “made in Italy”.

Dal 2010, Amazon ha investito in Italia oltre 25 miliardi di euro in infrastrutture, occupazione e supporto alle imprese nazionali. Solo nel 2024, gli investimenti hanno superato i 4 miliardi di euro, con più di 19.000 lavoratori a tempo indeterminato e oltre 60 strutture operative distribuite sul territorio nazionale.

Secondo le stime del centro studi Keystone, gli investimenti di Amazon hanno sostenuto nel 2024 più di 40.000 posti di lavoro indiretti e oltre 10.000 occupazioni indotte in settori strategici come costruzioni, logistica e servizi professionali.

I dati sono stati presentati a Milano durante un evento dedicato ai dieci anni della vetrina “made in Italy” su Amazon, lanciata nel 2015. Oggi questa piattaforma ospita oltre 5.500 aziende con un catalogo di più di 3 milioni di prodotti disponibili in undici paesi.