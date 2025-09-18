Oggi i nostri amici a quattro zampe non sono più esclusi dalle routine di bellezza: anche loro adottano una vera e propria beauty routine. È quanto emerso dall’esperienza degli esperti del Beauty Cube di Quattrozampe in Fiera, che hanno dedicato un’intera giornata a servizi di toelettatura durante la Milano Beauty Week. I passanti hanno potuto osservare i cani in vetrina, tra foto, video e momenti di allegria.

Sara Piperis, store manager di Jackobs Beauty Pet, spiega:

“Ci occupiamo del benessere e dell’igiene dei cani. Insegniamo ai proprietari, i cosiddetti ‘pet parents’, come prendersi cura al meglio dei loro animali nella vita quotidiana.”

Ma quali sono le pratiche della beauty routine per un cane? Secondo Chiara Luppi, toelettatrice, si tratta in buona parte di procedure simili a quelle umane:

“È fondamentale fare la pulizia di orecchie, occhi e denti. Poi bisogna spazzolarli con strumenti adeguati, soprattutto i cani a pelo lungo richiedono anche l’uso del pettine.”

Non meno importante è la cura delle zampe, con trattamenti specifici come balsami idratanti, spray districanti e oli protettivi dai raggi UV. Questi dettagli, apparentemente minuti, sono però essenziali per la salute del peloso.

Anche il comportamento del cane durante la toelettatura è importante. Sara Piperis aggiunge:

“Il cane può sentirsi a disagio o nervoso sul tavolo del toelettatore, quindi è fondamentale riuscire a percepire le sue emozioni e capire le sue esigenze specifiche. Cerchiamo di capire cosa gli dà fastidio e come calmarlo, adattando il nostro approccio.”

Tra le richieste più insolite che ricevono, Chiara Luppi menziona la colorazione del pelo, provocando qualche sorriso tra gli addetti ai lavori.

“Alcuni proprietari chiedono di tingere il cane, quasi come si volessero coprire capelli bianchi. Tuttavia, questa pratica è impossibile da realizzare in Italia, dove è vietata dalla legge e non possiamo assecondare le richieste, nemmeno utilizzando coloranti alimentari.”

In altre situazioni, è capitato che i clienti portassero foto di tagli particolari desiderati per i loro cani, ma spesso si trattava di razze completamente diverse da quella del proprio animale.

“È come se una persona con capelli cortissimi chiedesse treccine: bisogna spiegare che ci sono tagli particolari e diversi, ma devono essere adatti alle caratteristiche del cane.”

Questa attenzione per il dettaglio fa parte di un approccio professionale volto a garantire benessere e sicurezza, adattando ogni trattamento alle necessità specifiche di ciascun animale.