Websolute, PMI innovativa italiana specializzata in digital marketing e tecnologia, ha approvato i risultati del primo semestre 2025 che confermano la solidità del suo modello di business nonostante un contesto economico instabile. I ricavi “produttivi” sono saliti a 10,4 milioni di euro, segnando un aumento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainati in particolare dalle aree Digital, Social e Media Marketing (+4,8%) e Platform & Technology Services (+9,9%).

Crescita e solidità finanziaria

L’azienda ha mostrato una forte resilienza operativa, con un EBITDA adjusted di 1,6 milioni di euro, corrispondente a un EBITDA margin del 15,5% sui ricavi produttivi. Un segnale di particolare forza è il calo dell’Indebitamento Finanziario Netto, che si è ridotto del 15,2% a 4,8 milioni di euro, grazie a una solida generazione di cassa. Questo risultato è ancora più significativo considerando che il gruppo ha anche effettuato un buyback azionario di 301 mila euro e distribuito dividendi per un totale di 672 mila euro nel semestre.

Investimenti strategici in intelligenza artificiale

Websolute sta investendo in modo strategico nell’Intelligenza Artificiale Generativa (AI), un mercato che in Italia ha raggiunto 1,2 miliardi di euro nel 2024. Il gruppo sta sviluppando una piattaforma proprietaria di AI e potenziando la sua offerta di “AI Assistant” per progetti personalizzati. Questi investimenti, che hanno comportato un aumento temporaneo dei costi del personale, mirano a posizionare l’azienda tra i leader di mercato, offrendo soluzioni scalabili e ad alto valore aggiunto per le PMI italiane.

Le parole del Presidente e AD Lamberto Mattioli

Lamberto Mattioli, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute, ha commentato: “I risultati del primo semestre 2025, pur in un contesto economico ancora instabile, confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità reattiva del Gruppo di adattarsi rapidamente ai profondi cambiamenti del mercato. La crescita dei ricavi “produttivi” di marginalità e il buon livello dell’EBITDA adjusted evidenziano una struttura operativa in grado di mantenere livelli soddisfacenti di efficienza e profittabilità, anche a fronte di un mercato non particolarmente dinamico sul fronte della domanda. Il calo dell’indebitamento finanziario netto è un segnale importante della nostra disciplina nella gestione della cassa e della sostenibilità delle nostre scelte di sviluppo. Stiamo continuando a investire in modo mirato sull’innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie legate all’intelligenza artificiale generativa, che riteniamo strategiche ed evolutive del nostro modello di business per potenziare il nostro posizionamento sul mercato e supportare la crescita di valore futura. Guardiamo al secondo semestre con un atteggiamento prudente ma costruttivo, consapevoli delle incertezze ancora presenti ma fiduciosi nella capacità del Gruppo di creare valore nel medio-lungo periodo.”