Esiste un deficit democratico che caratterizza il processo decisionale riguardante la costruzione del ponte sullo Stretto. Si tratta di un progetto che risulta inoltre incompatibile con le normative europee sugli appalti pubblici e sulla tutela ambientale.

Questo è il convincimento espresso dai membri del gruppo Universitari Noponte, che hanno discusso il tema nel corso di un incontro presso l’associazione stampa estera a Roma.

Tra i presenti vi era Fabio Rossi, che ha aperto la sessione salutando a nome del gruppo, che conta oltre 640 universitari provenienti da atenei italiani, europei ed extraeuropei.

Nadia Urbinati, collegata da New York, ha affrontato il tema del deficit democratico legato alle modalità di decisione del progetto, denunciando una vera e propria “deriva dominantista”. Secondo Urbinati, infatti, le grandi opere quali il ponte sullo Stretto vedono prevalere le ragioni tecniche a discapito della società e dei principi democratici.

Guido Signorino, esponendo documentazione governativa e materiale tecnico di progetto, ha evidenziato numerosi aspetti controversi. In particolare, ha sottolineato come il progetto sia incompatibile con le normative europee relative agli appalti pubblici e alla tutela ambientale.

Secondo Signorino, la dichiarazione di “strategicità militare europea” attribuita al ponte non ha fondamento: è stata mostrata una lettera proveniente dal Parlamento Europeo in cui si afferma che il documento citato dal governo in delibera, e attribuito alla Commissione Europea, non risulta reperibile.

Signorino ha inoltre evidenziato che manca il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sostituito invece dall’approvazione esclusivamente politica del Cipess, in contrasto con le prescrizioni dello stesso Consiglio.

Un altro elemento critico riguarda il pilone posto sul lato Calabria, situato in un’area dichiarata di totalmente inedificabile secondo le indicazioni della Protezione Civile. Il progetto lo posiziona infatti a soli 20 metri da una faglia sismica riconosciuta come certa ed attiva.

Inoltre, il calcolo dell’altezza del ponte si basa su condizioni non realistiche, come una temperatura di 20°C mentre si registrano picchi superiori ai 44°C, un traffico stradale scarsamente rappresentativo, e l’assenza di vento e moto ondoso. Di conseguenza, il liberò nave dichiarato di 65 metri risulta significativamente sovrastimato.

Infine, il progetto danneggerebbe il porto di Gioia Tauro e si presenta non approvabile in quanto non risponde a un obbligo specifico. Le valutazioni economiche collegate sono soggette a problemi metodologici rilevanti e si basano su dati errati e stime smentite dalle informazioni ufficiali e disponibili.