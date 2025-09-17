Il processo creativo di Maryam Ghanbarian inizia spesso con un dipinto dalle linee sfumate, in cui il volto del soggetto emerge chiaramente grazie a un attento gioco di luci e ombre. Successivamente, utilizza materiali di scarto provenienti dall’industria — tessuti, componenti difettosi, residui farmaceutici — per comporre una sorta di mosaico innovativo. Questa tecnica, inedita anche per lei, è nata dalla partecipazione al laboratorio del progetto Scart promosso dal Gruppo Hera, che si pone l’obiettivo di trasformare i rifiuti industriali in opere d’arte.

Sette dei suoi lavori sono attualmente esposti a Milano in occasione della Beauty Week, evento che proseguirà fino a domenica 21 settembre. I ritratti spaziano da figure emblematiche come papa Francesco e Leone XIV fino a icone contemporanee quali Giorgio Armani, Carla Fracci, Sergio Mattarella, Raffaella Carrà e, in fase di realizzazione, anche a Roberto Bolle.

Maryam Ghanbarian spiega:

“Questo metodo si differenzia nettamente dalla pittura tradizionale. Prima di unirsi a Scart avevo sempre utilizzato olio o acrilico, ma questa tecnica si basa su materiali già “colorati” e solidi, il che rende la creazione molto più stimolante. È come se il colore fosse già presente e io dovessi soltanto posizionarlo nel modo giusto.”

È impressionante osservare come da semplici scarti industriali emergano volti ricchi di sfumature. L’artista aggiunge:

“Se il soggetto ritratto è una ballerina, ad esempio, tendo a utilizzare materiali più morbidi e fluidi per catturare un senso di movimento. L’osservazione e la selezione del materiale portano spesso a risultati sorprendenti, inaspettati prima dell’inizio del lavoro. Inizio sempre con un disegno preparatorio, in modo da non perdermi fra i frammenti e procedere con la composizione.”

I visitatori dell’esposizione hanno, inoltre, l’opportunità di partecipare attivamente: possono attaccare personalmente un “pezzo” dell’opera, sperimentando così il processo. Maryam Ghanbarian racconta:

“Insieme a chi viene a trovarci, raccogliamo gli scarti e li fissiamo sull’opera. È un’esperienza che permette di vedere con occhi diversi i materiali spesso buttati via, dando loro una nuova vita artistica.”

Il valore del progetto Scart per la sostenibilità

Il progetto, concepito e promosso da Maurizio Giani, direttore Marketing di Herambiente, si pone come obiettivo la valorizzazione degli scarti speciali attraverso l’arte. Egli afferma:

“I rifiuti ordinari spesso appaiono monotoni, ma gli scarti industriali, distaccati dal loro contesto produttivo, acquisiscono una nuova dimensione. Scart è un’iniziativa artistica e comunicativa nata con l’intento di sensibilizzare al riutilizzo e al riciclo, concetti che oggi definiamo come economia circolare o sostenibilità, ma che 27 anni fa erano pressoché sconosciuti. In questo arco di tempo abbiamo raccolto oltre mille opere realizzate con materiali recuperati.”

Il progetto si conferma come un esempio concreto di come arte e ecologia possano intrecciarsi per promuovere consapevolezza e innovazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa creativa.