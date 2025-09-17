Maps Group si aggiudica un contratto quinquennale con SEA per la fornitura di un sistema avanzato di gestione energetica (AEMS) per gli aeroporti di Linate e Malpensa. Il valore massimo dell’appalto è di 993.000 euro più IVA. L’accordo vede la divisione Maps Energy fornire una soluzione software cloud che sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning per ottimizzare i consumi energetici e ridurre l’impronta ambientale dei due scali milanesi.

Tecnologie per l’efficienza

L’AEMS di Maps Group si presenta come una piattaforma all’avanguardia in grado di monitorare e analizzare i consumi in tempo reale grazie all’integrazione con sensori IoT. Il sistema è progettato per adattare autonomamente i parametri energetici basandosi su fattori come orario, condizioni meteo, flussi di passeggeri e comportamento termico delle strutture, con la capacità di prevedere i fabbisogni futuri. La soluzione includerà anche dashboard personalizzabili e strumenti per la diagnostica e la manutenzione predittiva.

Un passo verso la sostenibilità

L’appalto vinto da Maps Group si inserisce nella strategia di transizione energetica di SEA. Questo progetto non solo consolida il posizionamento di Maps come “Digital Energy Enabler”, ma sottolinea anche il ruolo cruciale della digitalizzazione nel processo di decarbonizzazione delle grandi infrastrutture pubbliche.

Marco Ciscato, Presidente Esecutivo di Maps Group, ha commentato: “Siamo orgogliosi di contribuire alla strategia di transizione energetica di SEA con una soluzione digitale avanzata e intrinsecamente sostenibile. L’adozione della nostra piattaforma negli aeroporti di Linate e Malpensa testimonia la capacità dei prodotti Maps Energy di rispondere alle esigenze complesse di infrastrutture critiche, grazie all’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale, IoT e analisi predittiva che favoriscono un utilizzo più consapevole, efficiente e responsabile dell’energia. Questo progetto consolida il nostro posizionamento come Digital Energy Enabler e ribadisce il ruolo strategico del digitale nella transizione energetica e nella decarbonizzazione delle grandi infrastrutture pubbliche”.