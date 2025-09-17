Le elezioni in Campania sono previste per il 23 e 24 novembre, in contemporanea con quelle di Veneto e Puglia, come annunciato dallo stesso De Luca. Pertanto, il governatore resterà in carica fino all’ultimo giorno utile. Una promessa che intende mantenere.

Durante la presentazione a Napoli del libro «La Sfida», scritto assieme a Piero Sansonetti, emerge la sua volontà di lasciare un’eredità importante. Il vicepresidente e braccio destro, Fulvio Bonavitacola, è designato per gestire la trattativa con Fico sulle liste elettorali, che dovrebbero confluire in un unico raggruppamento. Domani parteciperà al tavolo della coalizione progressista.

De Luca sottolinea con forza:

«Ciò di cui dobbiamo essere orgogliosi e per cui dobbiamo esigere continuità assoluta è che abbiamo realizzato una rivoluzione democratica in Campania.»

Questa, spiega, rappresenta la lascito fondamentale al futuro presidente della Regione. Sul tavolo delle trattative, secondo lui, «ci sarà sicuramente una riunione delle forze di coalizione per discutere il programma. In realtà concordammo con Conte che prima si definisse il programma e solo in seguito si scegliesse riguardo ai candidati. Tuttavia, la situazione è stata diversa: c’è stata una fuga in avanti e un certo protagonismo, ma confido si possa recuperare e concentrarsi sul programma». In qualità di presidente, rimarrà un osservatore esterno ma contribuirà in modo attivo.

Il suo tono non è più quello di chi demolisce, ma piuttosto quello di un monito: chi ha scelto questa strada dovrà farsene carico. Tuttavia, il governatore si definisce un uomo «dissacrante» e, dopo aver espresso critiche ai giornalisti «cacicchisti», afferma con decisione:

«Io sono un capo e durerò cent’anni.»

Resta dunque aperto il dubbio su quale sarà la prossima mossa del governatore, che conferma la propria determinazione a mantenere un ruolo centrale nella politica regionale e a garantire che la sua opera non venga interrotta né stravolta.

Vincenzo De Luca affronta il futuro con una visione pragmatica e determinata: «E che devo fare? Non ci ho pensato. Mi impegnerò nelle cose che mi piacciono, poi siccome ho il virus qualcosa penserò di fare. Io sono come un robot, sono costruito per fare e da uomo libero. Siccome sono un capo non devo chiedere nulla a nessuno e non lo farò di certo ora. Vivo di quello che ho conquistato. Non voglio altro. Perché finché campo sarò un uomo libero».

Il presidente della Regione Campania aggiunge un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: «Vorrei trasmettere qualche piccola cosa ai giovani. Spiegare quello che è importante nella vita. Basta non perdere l’onore, questo vorrei dire, si combatte ma non a prezzo della dignità e della libertà».

Quando parla del suo modo di agire, De Luca si posiziona su una linea ben precisa: «Io mi muoverò così e per non dare illusioni a qualcuno mi colloco sulla linea Napolitano-De Mita. Ho ancora 25 anni davanti a me». Ricorda quindi con ironia l’ex presidente del Consiglio, all’epoca sindaco di Nusco: «Mi chiamava e mi diceva: vorrei fare una richiesta… 70 milioni di euro. Io rispondevo: ma a Nusco siete 3mila anime. Non vi scalmanate. Occhio che ci vediamo non domani, ma dopodomani sicuro».

In questa intervista, De Luca appare più pacato e riflessivo rispetto alla sua consueta verve pirotecnica, tipica delle sue apparizioni pubbliche e televisive, come quella prevista in serata su Rete4 accanto a Tommaso Labate. Il suo entourage lo osserva con un misto di ammirazione e nostalgia.

Non fa menzione diretta dell’ultima polemica sul codice etico che il presidente della Camera, Roberto Fico, intende far adottare alla coalizione e alle liste. È invece una serata dedicata alle rivendicazioni: «Parliamo dei 10.000 posti di lavoro che abbiamo creato, del fatto che non c’è stata una porcheria clientelare fatta da noi. Non c’è stato un primario nominato per ragioni politiche, non c’è stato un dirigente della Regione che sia stato offeso nella sua dignità o obbligato a fare cose illegittime. Abbiamo dato una prova di rigore spartano. Questo vorrei che fosse difeso fino in fondo».

Ancora sulla tematica del Reddito di cittadinanza regionale, proposto dal Movimento 5 Stelle, De Luca sottolinea il ruolo della Campania nelle politiche sociali: «Sulla lotta alle povertà la Campania è all’avanguardia. Dal periodo del Covid la Regione è stata l’unica a varare un piano di aiuti sociali di un 1,1 miliardi. Sapete che la Campania è l’unica regione che ha raddoppiato per due mesi le pensioni al minimo. Abbiamo investito un miliardo per dare una mano ai ristoratori, agli albergatori, a quelli che chiudevano le attività, ai giovani professionisti che non lavoravano, ai tassisti».

Prosegue poi elencando una serie di misure a sostegno delle fasce più deboli: «Abbiamo introdotto delle misure che hanno dato una mano alla povera gente, trasporto scolastico gratuito, un bonus bebè, un bonus per i secondogeniti, un bonus per consentire alle famiglie di far fare attività sportiva ai bambini fino a 15 anni e poi l’aiuto principale, con cui la Regione ha creato oltre 10mila posti di lavoro, tremila solo nella pubblica amministrazione con un concorso fatto durante il Covid».

Conclude affermando con determinazione: «Nelle politiche di contrasto alla povertà la Regione Campania è all’avanguardia e come dico io chi viene in Campania deve imparare, non insegnare». Questo segna la chiusura di un ciclo politico e l’inizio di una nuova fase, qualunque essa possa essere.