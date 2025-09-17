Padre Ibrahim Faltas fatica a trovare le parole. Francescano nato in Egitto sessantun anni fa, vive da trentasei anni in Terra Santa, fra Israele e Palestina. È stato parroco di Betlemme prima di diventare vicario della Custodia francescana e responsabile delle diciotto scuole gestite dall’Ordine. Ha assistito a molti eventi drammatici, ma quella che si sta vivendo ora è una devastazione senza precedenti.

«È tutto distrutto, completamente raso al suolo. La città è inabitabile» racconta con voce rotta dall’emozione. «È incredibile ciò che stiamo vedendo».

Gli chiediamo cosa intenda con questa descrizione.

«Vede, io ho vissuto la prima e la seconda intifada, ero presente nella basilica durante l’assedio della Natività a Betlemme. Tuttavia, una distruzione simile non l’ho mai vista prima. C’è paura e dolore ovunque».

Il bombardamento e l’invasione di Gaza City lo hanno colto di sorpresa?

«Assolutamente sì. Nessuno si aspettava che la situazione degenerasse a quel punto. C’era la speranza che si fermassero prima di arrivare a tanto».

Ricordiamo che il cardinale Pietro Parolin aveva riferito come il presidente israeliano Isaac Herzog, meno di due settimane fa, avesse assicurato sia a Papa Francesco che al Segretario di Stato che non ci sarebbe stata un’occupazione della Striscia di Gaza.

L’intervistato replica:

«Erano solo parole, parole che abbiamo sentito molte volte. La situazione che si è creata è terribile, difficile persino da descrivere. A Gaza City e in tutta la Striscia regna un vero e proprio inferno. Brucia tutto, non si riesce a sapere quanti morti ci siano. Inoltre, ci sono ostaggi israeliani coinvolti. Questa situazione incute terrore a chiunque».

Gli chiediamo quale sia il destino delle persone che vivono nella Striscia di Gaza.

«Non c’è risposta. Nessuno può dire dove potranno andare. Ho parlato recentemente con persone a Gaza e sono disperate. I bambini chiedono continuamente: dove andremo ancora? I genitori non sanno cosa rispondere, i piccoli non ricordano nemmeno quante volte siano stati costretti a spostarsi. Inoltre, non tutti hanno i mezzi per lasciare la zona».

Il quadro umanitario in Terra Santa

La guerra tra Israele e Hamas ha generato una crisi umanitaria senza precedenti, soprattutto per i cittadini palestinesi della Striscia di Gaza, dove le infrastrutture sono state gravemente danneggiate o distrutte del tutto. Le scuole francescane, un tempo centri vitali per la comunità, rischiano ora di cessare le attività a causa del conflitto e delle condizioni di sicurezza.

Da parte sua, la Custodia francescana cerca di mantenere un ruolo di mediatore e sostegno, offrendo assistenza spirituale e sociale laddove possibile. Tuttavia, la complessità della situazione – segnata da frequenti bombardamenti e un alto numero di vittime civili – rende quasi impossibile gestire le emergenze quotidiane.

Un appello alla pace e alla responsabilità internazionale

Padre Ibrahim Faltas lancia un appello alla comunità internazionale: è necessario intervenire per fermare il conflitto e salvaguardare la vita delle persone innocenti rimaste intrappolate nel conflitto.

L’auspicio è che le istituzioni mondiali, e in particolare quelle europee e americane, assumano un ruolo attivo nel promuovere il dialogo e porre fine a queste tragedie, il cui impatto si riverbera oltre i confini regionali, alimentando tensioni e instabilità.

La crisi a Gaza evidenzia come ogni conflitto armato sia una sconfitta per tutta l’umanità, danneggiando non solo i protagonisti ma anche chi si trova a vivere in queste terre martoriate.