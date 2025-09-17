C’è sempre un momento, nell’infanzia, in cui il mondo si apre come una porta. Questo libro è quella porta, e Muunky è la mano che la spinge. Dietro, c’è Tokyo, e i suoi segreti. Il libro Muunky. Da Banamondo a Tokyo di Elisabetta Friggi (G. A. Z. Edizioni, con le illustrazioni di Giorgio Giunta) è, prima di tutto, un viaggio. Non solo quello della scimmia extraterrestre che plana sul pianeta Terra, ma un viaggio nell’immaginazione infantile, nell’educazione al meraviglioso, e, soprattutto, nella scoperta di una città che per i bambini – e spesso anche per gli adulti – resta un concetto più che una realtà: Tokyo. Ciò che colpisce, leggendo, è l’abilità dell’autrice di intrecciare l’avventura con l’intento pedagogico. La storia è costruita con il passo veloce e leggero del racconto popolare: MUUNKY fugge, si nasconde, trova alleati e nemici, e intanto il lettore si trova a passeggiare per i quartieri della capitale nipponica, tra sumo e samurai, robot umanoidi e maiko. La tensione narrativa diventa così pretesto – o forse strumento – per trasmettere conoscenza: i bambini non si accorgono quasi di imparare, perché l’apprendimento si confonde con il divertimento.

La bellezza del realismo fantastico

C’è, in questo libro, una curiosa forma di realismo fantastico. Il mondo di Muunky, pur festosamente bizzarro, ha il rigore geografico di una guida di viaggio. L’effetto è straniante e affascinante: da una parte l’inseguimento cosmico, dall’altra i dettagli di Tokyo che si imprimono nella mente del piccolo lettore con la precisione di un taccuino di appunti. Le illustrazioni di Giorgio Giunta accompagnano con grazia questo movimento di conoscenza, colorando i luoghi e i personaggi senza appesantire, anzi creando un ritmo visivo che sostiene quello narrativo. Alla fine, ciò che resta è la sensazione di aver partecipato a una fuga, ma anche di aver visitato una città. Il libro che opera su due registri simultanei: da un lato l’avventura, costruita con il ritmo incalzante del fumetto, dall’altro la funzione quasi enciclopedica di piccola guida culturale. La sua riuscita consiste proprio in questa duplicità, in quel felice paradosso per cui il piacere ludico si trasforma in conoscenza, senza che il lettore avverta la fatica dell’apprendimento.