Mirion Technologies, azienda leader nelle soluzioni per la sicurezza radiologica, ha siglato un’importante intesa di partenariato con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). L’accordo, descritto come un “buon esempio di cooperazione efficace tra l’Agenzia e il settore privato” dal direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi, mira a rafforzare la sicurezza e la misurazione delle radiazioni a livello globale.

Un’alleanza per la sicurezza nucleare

L’accordo formalizza una collaborazione di lunga data, in cui la strumentazione avanzata di Mirion e la sua esperienza nel campo delle radiazioni ionizzanti si uniscono al know-how e all’influenza dell’AIEA. Questa partnership si concentra su diversi ambiti, tra cui:

Collaborazione su progetti chiave : sostegno attivo ai progetti del laboratorio TERC dell’AIEA.

: sostegno attivo ai progetti del laboratorio TERC dell’AIEA. Formazione e sviluppo di competenze : creazione di materiale didattico e corsi di formazione per gli Stati membri.

: creazione di materiale didattico e corsi di formazione per gli Stati membri. Assistenza e condivisione di dati : supporto nelle misurazioni di campioni e scambio di dati.

: supporto nelle misurazioni di campioni e scambio di dati. Sostegno annuale: istituzione di una “Borsa di studio Mirion” per uno stagista annuale.

Mirion rafforzerà ulteriormente le capacità del laboratorio TERC con una donazione di strumenti e software per attività di formazione, collaudo e analisi. L’azienda ha già contribuito alla formazione di rappresentanti di oltre 100 Stati membri tramite il programma Worldwide Proficiency Test Exercise dell’AIEA e parteciperà alla 69esima conferenza generale dell’AIEA a Vienna.

Le voci dei leader

Thomas Logan, presidente del CdA e amministratore delegato di Mirion, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere la prima azienda a stipulare un’intesa pratica con il laboratorio TERC dell’AIEA. Mirion è impegnata a impiegare la sua conoscenza delle radiazioni ionizzanti per migliorare la condizione umana. Questa collaborazione accresce la nostra capacità di mettere a frutto le competenze collettive per migliorare la sicurezza e la protezione radiologica in tutto il mondo”.

Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’AIEA, ha aggiunto: “Questo accordo concluso tra l’AIEA e Mirion potenzierà la formazione, la ricerca e l’innovazione e contribuirà alla nostra missione – ampliare l’accesso a una tecnologia e a una scienza nucleare pacifiche, sempre dando la priorità alla sicurezza. È anche un buon esempio di cooperazione efficace tra l’Agenzia e il settore privato”.