Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, non ha esitazioni nel descrivere la nuova edizione della Milano Beauty Week, presentata ieri sera a Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo di Milano.

L’evento, organizzato in collaborazione con Cosmoprof e Esxence, che l’anno scorso ha registrato 230.000 visitatori, ritorna con un programma arricchito che comprende oltre 700 appuntamenti da oggi fino a domenica 21. Inizialmente stimati a 500, gli eventi sono cresciuti, offrendo molteplici occasioni per il pubblico di esplorare il mondo della cosmesi, il dietro le quinte, i brand, le realtà più piccole e l’intera filiera produttiva. Le iniziative coinvolgeranno anche altre città come Crema, Firenze, Lodi, Monza e Venezia.

Il tema portante di questa edizione è la gentilezza. Lavino spiega: “In un momento caratterizzato da complesse sfide geopolitiche e ambientali, abbiamo ritenuto che questo argomento fosse particolarmente significativo”.

A Milano saranno protagoniste sei installazioni artistiche ecosostenibili realizzate con materiali di recupero dal laboratorio Scart, visibili a Palazzo Giureconsulti dal 17 al 20 giugno. Tra queste, l’opera di un ritratto ancora in fase di completamento dedicato a Roberto Bolle, svelata durante la presentazione.

Il concetto di gentilezza si sviluppa anche attraverso un cortometraggio musicale intitolato ‘Via Bellezza 11’, prodotto da Officine-IED per l’occasione e diretto da Giuseppe Cardaci. La narrazione segue la storia di un portinaio interpretato da Antonio Catania che, nonostante il suo costante impegno nell’aiutare i condomini, viene spesso ignorato. Mentre affronta la prospettiva imminente del licenziamento, il protagonista sogna di ricevere il premio di miglior portinaio dell’anno. Questa ambizione viene condivisa con un’inquilina, interpretata da Paola Buratto, che si impegnerà con determinazione per sostenerlo.

Tra le iniziative solidali si annoverano Beauty Gives Back e Love is in the Hair, grazie alle quali verranno raccolti fondi a favore di La Forza e il Sorriso Onlus. Inoltre, Cosmetica Italia ha annunciato l’impegno nel sostenere il restauro conservativo del Pozzo del Broletto in Piazza Mercanti, come ricordato da Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa di Palazzo Marino.

Il legame con il territorio lombardo è significativo. La Lombardia ospita circa il 48,3% delle aziende cosmetiche italiane, che generano il 70% del fatturato nazionale del settore. Barbara Mazzali, assessora a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, ha sottolineato: “La Lombardia rappresenta un esempio di successo imprenditoriale eccezionale, frutto della lungimiranza di imprenditori che hanno creduto nel settore cosmetico e lo hanno trasformato in un modello di innovazione a livello globale”.