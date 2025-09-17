La situazione a Gaza, con quella che definisce “un’azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu“, è di una gravità mai vista prima. Il massacro e la deportazione del popolo palestinese devono cessare immediatamente, poiché la spirale della guerra e del riarmo rappresenta un pericolo imminente. In questo contesto, la Cgil ha indetto una giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre, che includerà anche la proclamazione di ore di sciopero da parte delle categorie interessate”, ha dichiarato in conferenza stampa il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, aggiungendo che è necessario che “i governi sospendano ogni tipo di accordo, compresi quelli commerciali, con Israele finché non si fermerà il massacro”.

Data l’urgenza della situazione, lo sciopero previsto per venerdì non coinvolgerà i servizi pubblici essenziali disciplinati dalla legge 146, come trasporti, scuole e sanità, i quali richiedono una proclamazione anticipata. Le categorie riferite al settore privato definiranno invece il programma delle ore di astensione dal lavoro. Le iniziative saranno organizzate a livello territoriale e potranno includere assemblee, presidi e manifestazioni pubbliche. Maurizio Landini ha ribadito in modo chiaro: “È necessario fermare il governo Netanyahu e l’insensata corsa agli armamenti”.

Questa non sarà l’unica mobilitazione promossa dalla Cgil: sabato 25 ottobre infatti è prevista una manifestazione nazionale a Roma. L’evento, ha spiegato ancora Landini, sarà dedicato all'”agenda sociale”, includendo temi fondamentali come lavoro, salari, fisco e pensioni.

Riguardo alla manifestazione del 25 ottobre, il segretario della Cgil ha sottolineato che essa gode già del sostegno delle associazioni che partecipano alla Via Maestra e sarà ampliata per coinvolgere anche i comitati nati in occasione dei referendum sostenuti dal sindacato. L’obiettivo è anticipare la discussione sulla legge finanziaria, presentando proposte concrete sin da subito, invece di limitarsi a criticarla una volta approvata, al fine di offrire una direzione chiara e costruttiva.