I prodotti cosmetici, tra cui creme, dentifrici e protezioni solari, rappresentano un motore fondamentale per l’economia italiana, distinguendosi per la loro resilienza rispetto a crisi geopolitiche, dazi e problematiche energetiche. Secondo le proiezioni, entro la fine del 2025 il settore dovrebbe raggiungere un fatturato complessivo di 17,4 miliardi di euro, segnando un incremento del 5,1% rispetto al 2024.

L’analisi congiunturale condotta dal Centro Studi di Cosmetica Italia evidenzia come le esportazioni continuino a sostenere in modo rilevante il settore, rappresentando circa la metà delle vendite complessive, con un valore stimato di 8,5 miliardi di euro e una crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

I dati presentati in apertura della Milano Beauty Week, durante il convegno intitolato “Il Beauty tra etica e innovazione” organizzato da Assolombarda, mostrano come i principali mercati esteri per le esportazioni cosmetiche italiane siano gli Stati Uniti (1,15 miliardi di euro nel 2024), la Francia (797 milioni) e la Germania (757 milioni). Tuttavia, il contesto internazionale potrebbe portare a mutamenti nel breve termine.

Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha commentato:

“Le aziende si stanno strutturando per aumentare la loro competitività in risposta alle sfide poste dai dazi e stanno lavorando per individuare nuovi mercati commerciali in aree come il Mercosur e l’India. Se da un lato cresce la presenza della cosmesi coreana, dall’altro noi vantiamo eccellenze e capacità che ci permettono di valorizzare e diffondere il concetto di Italian Beauty su scala globale”.

Il settore cosmetico si distingue per una minore vulnerabilità rispetto alle tensioni generate da dazi e mercati internazionali, come sottolineato da Valentino Valentini, viceministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

“Questo comparto si trova al crocevia del Made in Italy, della moda e soprattutto della chimica, coinvolgendo numerose piccole e medie imprese. Deve però confrontarsi con una serie di sfide quali normative europee stringenti, complessità burocratiche e la necessità di adottare nuovi standard che rispecchino le richieste della società, come l’uso di imballaggi sostenibili e l’assunzione di responsabilità per prodotto e produttore”.

Anche sul fronte interno, i risultati sono positivi: il fatturato domestico è stimato in crescita del 3,3%, raggiungendo 8,9 miliardi di euro, mentre il valore complessivo dei consumi è previsto a quota 13,9 miliardi, con un incremento del 3,7% rispetto al 2024.

La diffusione dell’e-commerce segna un aumento del 9% nei consumi rispetto all’anno precedente, senza intaccare però la solidità dei canali tradizionali. In particolare, il settore della profumeria registra un aumento del 5,8%, seguito dalla farmacia con un +3,3%. Il settore della grande distribuzione porta un incremento più contenuto del 2,1%, mentre le erboristerie avanzano del 2,2%. Nel contesto dei servizi professionali, l’acconciatura cresce del 3,4% e i trattamenti estetici del 2,6%. In termini di prodotti, continua la forte domanda per la profumeria alcolica (+5,2%), seguita dalla cura dei capelli (+4,9%) e della pelle (+3,9%).

A livello regionale, la Lombardia mantiene un ruolo decisivo nel trainare il comparto cosmetico nazionale, con un fatturato stimato di 11 miliardi nel 2024, pari al 67% del totale italiano. La regione ospita oltre la metà delle aziende (54%) e degli addetti (231.000, il 53% del totale). Secondo Assolombarda, per il 2025 la capacità produttiva lombarda è proiettata a raggiungere 12 miliardi di euro, con una parte consistente destinata all’export.

Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha aggiunto:

“Le imprese lombarde hanno registrato nel 2024 una crescita del fatturato del 9,1% rispetto all’anno precedente, confermando la vitalità del settore in regione”.

Inoltre, Filippo De Caterina, presidente della sezione Cosmetica di Assolombarda e vicepresidente di Cosmetica Italia, ha precisato:

“Le aziende lombarde producono il 67% del fatturato nazionale, pari a 5 miliardi di euro, con una crescita del 5,6% sul 2023, e il 76% delle esportazioni (oltre 6 miliardi), con un aumento del 12,1%. Questi dati evidenziano il ruolo cruciale della Lombardia nell’ambito del settore cosmetico italiano”.