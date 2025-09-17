L’Italia rafforza l’asse diplomatico e strategico con il Giappone. La visita del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in Giappone segna un momento di consolidamento dei rapporti bilaterali in vista del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche che si celebrerà nel 2026. L’obiettivo è duplice: rafforzare la partnership in ambito economico e tecnologico e ribadire il sostegno italiano per la sicurezza nel quadrante indo-pacifico.

Focus su sicurezza e difesa

Un punto centrale degli incontri di Mulè a Tokyo è stato il tema della sicurezza. “L’Italia è al fianco del Giappone sul versante delle garanzie di sicurezza nel quadrante dell’est asiatico e in particolare dell’indo-pacifico. Col Giappone condividiamo valori comuni e comuni obiettivi e lavoriamo insieme per il rafforzamento dei rapporti anche in vista dei 160 anni delle relazioni diplomatiche, che ricorrono nel 2026”, ha dichiarato Mulè. Un’ulteriore conferma di questa cooperazione è il Global Combat Air Programme (Gcap), il progetto congiunto tra Regno Unito, Giappone e Italia per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione.

Diplomazia parlamentare e cooperazione economica

Nel corso dei vertici con i rappresentanti del parlamento giapponese, tra cui Takashi Endo e Koichiro Genba, Mulè ha sottolineato il ruolo cruciale della diplomazia parlamentare nel rinsaldare i legami tra i due Paesi. “La diplomazia parlamentare è cruciale nei rapporti tra Italia e Giappone, che conoscono un momento particolarmente proficuo”, ha affermato il vicepresidente della Camera. A testimonianza di ciò, sono stati citati i crescenti progetti di collaborazione negli ambiti commerciale, economico e tecnologico. L’incontro con i vertici della Keio University ha inoltre aperto la strada a nuove iniziative per la celebrazione del 160° anniversario, a sottolineare l’importanza anche del piano culturale.