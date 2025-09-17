In seguito al completamento del suo programma di acquisto di azioni proprie, Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha annunciato di aver acquisito un totale di 23,8 milioni di azioni ordinarie. L’operazione, finalizzata a servire i piani di incentivazione per i dipendenti e consulenti finanziari del gruppo, è stata completata il 15 settembre 2025.

Dettagli dell’operazione

Il programma, avviato l’8 settembre 2025, ha visto il Gruppo Intesa Sanpaolo acquistare un controvalore totale di 129.350.330,52 euro, a un prezzo medio per azione di 5,4349 euro. Questo ha portato all’acquisizione di 23,8 milioni di azioni, pari allo 0,13% del capitale sociale della capogruppo. La sola Intesa Sanpaolo ha acquistato 16.545.236 azioni, per un valore di 89.918.725,76 euro. Gli acquisti sono stati realizzati sul mercato regolamentato Euronext Milan, in conformità con le normative vigenti.

Ripartenza del programma di buyback

Con la conclusione di questo programma, la banca ha confermato che riprenderà gli acquisti di azioni proprie nell’ambito del più ampio programma di buyback comunicato al mercato il 26 maggio 2025 e avviato il 2 giugno 2025. Questa ripresa è prevista a partire dal 17 settembre 2025.