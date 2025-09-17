Nei primi sette mesi dell’anno Inps ha erogato mensilmente in media l’assegno unico per i figli a carico a quasi 6 milioni di famiglie, coinvolgendo oltre 9,4 milioni di bambini, per una spesa complessiva di 11,457 miliardi di euro. Secondo l’Osservatorio sull’assegno unico dell’Inps, l’importo medio mensile ricevuto dalle famiglie ammonta a 273 euro, mentre la media per ciascun figlio è di 173 euro.

A luglio 2025, circa 5,9 milioni di famiglie hanno percepito l’assegno unico, con un importo medio di 272 euro. I bambini interessati sono stati oltre 9,3 milioni, con una spesa complessiva di 1,612 miliardi di euro. Le famiglie con un solo figlio hanno ottenuto in media 149 euro; quelle con due figli 330 euro; tre figli 655 euro. Per nuclei con quattro figli, l’importo medio supera i 1.140 euro, mentre per famiglie con almeno sei figli la media si avvicina ai 1.930 euro.

Analizzando la distribuzione in base alla fascia di reddito Isee, nel mese di luglio i figli appartenenti alle famiglie con Isee fino a 17.227,33 euro erano circa 4,7 milioni, con un importo medio di 224 euro. Per le famiglie che non hanno presentato l’Isee, i figli interessati sono stati quasi 1,82 milioni, con un assegno medio di 57 euro. Infine, nella fascia di reddito superiore a 45.939,56 euro figuravano oltre 215mila figli, con un importo medio erogato di 57 euro.

Questi dati sottolineano il ruolo cruciale dell’assegno unico nel sostenere le famiglie italiane, con particolare attenzione alle fasce di reddito più basse, contribuendo a ridurre le disuguaglianze economiche e a favorire la crescita demografica.