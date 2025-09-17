Grazie al progetto BATMAN (Battery Treatment and Management), finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con 1,2 milioni di euro, l’Italia si prepara a diventare un centro nevralgico per il riciclo delle batterie esauste. Il progetto, frutto della collaborazione tra Haiki+, Cobat Ecofactory, l’Università dell’Aquila e Smart Waste Engineering, mira a creare il primo hub industriale italiano per il recupero di materie prime critiche come litio, cobalto e nichel.

Un hub industriale per le batterie del futuro

Con un punteggio di 92/100 nella graduatoria del MASE, il progetto BATMAN si posiziona all’avanguardia in un settore cruciale. L’obiettivo è chiaro: colmare il divario tecnologico italiano e gestire i crescenti volumi di batterie al litio e alcaline a fine vita. L’impianto di Cobat Ecofactory a Pollutri (CH), attivo dall’inizio del 2025, sarà il cuore operativo del progetto. Si prevede che l’hub sarà in grado di trattare fino a 4.000 tonnellate di batterie al litio e 3.000 tonnellate di batterie alcaline all’anno, creando almeno 20 nuovi posti di lavoro entro cinque anni.

Benefici ambientali e tecnologici

L’impatto del progetto BATMAN non è solo industriale, ma anche significativamente ambientale. Grazie a un nuovo processo di trattamento delle acque, si otterrà un risparmio idrico del 95% e una riduzione del 30% delle emissioni di CO₂ rispetto all’estrazione primaria di materie prime. Inoltre, i consumi energetici si ridurranno del 50% e i costi di smaltimento dei reflui caleranno fino al 90%, per un risparmio stimato di 1,8 milioni di euro all’anno.

Il progetto include anche lo sviluppo di due brevetti e la replicabilità della tecnologia in almeno due impianti europei, consolidando la leadership di Haiki+ e del suo team. Giovanni Rosti, nella foto, Amministratore Delegato di Haiki+, ha dichiarato: “Con il progetto BATMAN facciamo un passo concreto verso il futuro. Questo riconoscimento conferma la solidità della nostra strategia e la capacità del gruppo di unire innovazione tecnologica, ricerca scientifica e visione industriale. Con questo progetto, Haiki+ consolida ulteriormente la propria leadership nel riciclo delle batterie e apre nuove prospettive di crescita economica e di sostenibilità per l’Italia e l’Europa”.